В Офисе президента считают, что интенсивность "демилитаризации" приграничных районов РФ будет только расти

Так называемая демилитаризации в российских областях, которые граничат с Украиной, продолжит интенсивно ускоряться. Вместе с этим будут расти панические настроения среди жителей страны-агрессора.

Такое предположение сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 27 апреля. Он отметил, что интенсивность войны, которую РФ развязала против нашего народа, сейчас очень велика. Поэтому это "безусловно будет отображаться на приграничных районах РФ".

Советник считает, что в российских областях будут стремительно расти панические настроения, что может привести к конфликтным ситуациям среди самих россиян. "Там будут взрываться склады, и это будет только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, по моему мнению, в последующие недели будет только возрастать", – говорит Подоляк.

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По его словам, такое развитие событий заставит россиян задуматься, что и зачем делают их войска на территории Украины на самом деле. "Эти склады, эти базы топлива – это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну", – добавил советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приграничных с Украиной российских областях все чаще происходят разного рода взрывы по не до конца установленным причинам. Накануне ночью прогремели взрывы и произошел пожар на складе боеприпасов в Белгородской области.

Примерно в это же время серию мощных взрывов услышали жители Курска и Воронежа. Хотя местная власть называет взрывы "хлопками" и утверждает, что работала якобы их противовоздушная оборона.

Подоляк, комментируя эти события, отметил, что Белгородская, Воронежская, Курская области теперь также начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация".