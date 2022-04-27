В Курске и Воронеже заявили о звуках взрывов: ранее вспыхнул пожар под Белгородом

В российских городах Курск и Воронеж 27 апреля прогремела серия взрывов. Местные власти утверждают, что это работала противовоздушная оборона РФ.

О странных звуках утром в среду начали говорить жители, пишет российское издание "РБК". Ранее ночью они также раздались в селе под Белгородом, где подтвердили пожар на складе боеприпасов.

Отмечается, что в Курске звуки взрывов были как в центре города, так и на окраинах. Одна из жительниц якобы получила ответ от городской экстренной службы, что "в городе работают системы ПВО".

Тем временем два взрыва также зафиксировали возле микрорайона Шилово в Воронеже, пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на помощника оперативного дежурного местного отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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"Было два хлопка возле Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также от МЧС находятся на месте происшествия. И подъедет сотрудник от Следственного комитета", – заявил он, не уточнив причину взрывов.

Местные жители утверждают, что слышали их около 04:40 по московскому времени. Некоторые тоже предполагают, что это была работа ПВО и, вероятно, в воздух дважды поднимались российские самолеты.

Известно, что микрорайон расположен возле военного аэродрома Балтимор рядом с Воронежем. РосСМИ поспешили уточнить, что от места ЧП до границы с Украиной примерно 300 километров.

Напомним: ночью 27 апреля вспыхнул новый пожар в Белгородской области РФ. Губернатор заявил, что вблизи села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Перед этим якобы раздалось несколько громких звуков, похожих на взрывы.

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