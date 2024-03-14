В аэропорту Сочи был виден чёрный дым: в администрации заявили, что 'все по плану'. Видео

На территории аэропорта в городе Сочи (РФ) произошел мощный пожар, который россияне назвали "запланированным". По легенде пресс-службы аэропорта, огонь и столб черного дыма якобы связаны с "учениями".

В то же время граждане РФ в сети припустили, что в аэропорту мог сгореть самолет. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Пожар в аэропорту местные жители сняли на видео 13 марта. При этом в местном отделении МЧС и в пресс-службе аэропорта заявили, что пожар "запланированный", ведь он якобы связан с "учениями".

"Дым, который вы можете видеть с территории аэропорта, является результатом учебных мероприятий, проводимых аварийно-спасательными службами аэропорта совместно с подразделениями МЧС города. А возгорание является спланированным для отработки тушения пожара", – выдали в РФ.

Кроме того, в аэропорту заявили, что учения не влияют на обслуживание рейсов, и проводятся с целью повышения уровня готовности и профессионализма спасательных служб.

Напомним, в российском городе Раменское Московской области произошел мощный пожар. Огонь охватил территорию производственно-складского комплекса со стройматериалами.

Ранее сообщалось, что что в Казани вспыхнул пожар на территории танкового училища. В тот же день в российской Тыве раздался взрыв на ТЭЦ, после чего объект загорелся. В результате инцидента сообщалось о большом количестве пострадавших.