'Очень шумно': в Брянске пожаловались на новую атаку дронов, прогремели взрывы. Видео

В стране-агрессоре РФ во второй раз с начала суток 31 августа заявили об атаке беспилотников. На рассвете БПЛА якобы сбили на подлете к Москве, а позже утром – над Брянском.

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Российское минобороны заверило, что все дроны обезврежены, в сети даже показали видео. В то же время жители жаловались, что в городе было очень громко, а журналисты признали падение беспилотника на гостиницу управления делами и возле региональной администрации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Благодаря бдительности наших граждан сегодня на пульт дежурного 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения росгвардии и УМВД по Брянской области", – говрится в постах российских Telegram-каналов.

По их данным, в результате "оперативности действий сил" с помощью антидронового ружья и специального карабина росгвардейцы сбили над Брянском аж три БПЛА.

"Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим гражданам за внимательность и бдительность!" – похвастались пропагандисты.

Они выразили уверенность, что дроны были "украинскими". Обломки одного из них "упали в Советском районе города". Судя по опубликованным пропагандистами кадрам, они повредили всего несколько деревьев.

Позже, со ссылкой на минобороны РФ, уже сообщалось, что над Брянском дежурными средствами российской ПВО якобы был сбит еще один беспилотник.

Вскоре росСМИ заявили, что "украинский" дрон-камикадзе упал на гостиницу управления делами правительства Брянской области. Также утверждают, что из-за атаки БПЛА правоохранители перекрыли центр города для автомобилей и людей.

Кроме этого, российские журналисты уточнили, что падение БАЛА было зафиксировано в 100 метрах от здания региональной администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром четверга, 31 августа, в стране-агрессоре России пожаловались на атаку БПЛА в Москве. Из-за нее в столичных аэропортах "Домодедово" и "Внуково" ввели режим "Ковер".

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