В московских аэропортах снова объявили план 'Ковер': рейсы задержаны

Утром четверга, 31 августа, в московских аэропортах "Домодедово" и "Внуково" ввели режим "Ковер". Россияне предположили, что все из-за очередной атаки БПЛА.

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Там задержали рейсы как на вылет, так и на прилет. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

По данным пропагандистов, в общем в двух аэропортах задерживались более 40 рейсов.

Отметим, что режим "Ковер" в стране-агрессоре РФ объявляют, если в небе замечены "нежелательные летательные объекты".

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 30 августа, атаке десятков дронов-камикадзе на Россию тоже предшествовало введение режима "Ковер" в аэропортах страны-агрессора. В тот день БПЛА нанесли удары по военным объектам Пскова, уничтожив четыре самолета Ил-76.

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