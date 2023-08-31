Многие БПЛА достигли своих целей: разведка Британии указала на последствия атак дронов на РФ

В августе 2023 года территорию России четверть сотни раз атаковали беспилотные летальные аппараты. Примечательно, что большинство из них достигли своих целей.

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А это свидетельствует о трудностях в противовоздушной обороне страны-агрессора, которую она, однако, всегда хвалит за "успешное сбивание" дронов. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным специалистов, РФ подверглась 25 случаям атак беспилотниками только в течение августа (не считая 31 число). Попадание многих дронов точно в цель разоблачило сложности, которые испытывает российская ПВО при обнаружении и ликвидации этих угроз.

"Россия, вероятно, переосмысливает свою позицию противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять нападениям", – предположили в британской разведке.

Там подчеркнули, что предварительные удары по российским военным авиабазам привели к рассредоточению российских самолетов по всей территории РФ. Но недавние "бавовны" в Сольцах 19 августа и Пскове в ночь на 30 августа продемонстрировали, что дроны имеют значительный радиус действия, и это усложняет дальнейшее рассредоточение.

"По всей вероятности, России придется рассмотреть вопрос о добавлении дополнительных систем противовоздушной обороны на аэродромы, которые, по ее мнению, находятся под угрозой атак БПЛА", – считают в разведке Британии.

Добавим: издание BBC News, с учетом сообщений в российских пропагандистских изданиях, подсчитало, что в целом с начала 2023 года территорию России и временно оккупированного Крыма беспилотники атаковали не менее 190 раз. В РФ чаще всего взрывы раздавались в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 31 августа в России снова пожаловались на атаку БПЛА, в частности в Москве. Из-за нее в столичных аэропортах Домодедово и Внуково ввели режим Ковер. Мэр российской столицы заявил о "сбитии" дрона.

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