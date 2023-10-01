Уже даже не резиновые: в России на авиабазе "Энгельс" появились нарисованные Ту-95МС. Фото со спутника

На авиабазе "Энгельс" в Саратовской области России военнослужащие страны-агрессора нарисовали самолеты на местах для стоянки. Видимо, оккупанты надеются, что так они отвлекут беспилотники от настоящих целей.

Новые спутниковые снимки российского аэродрома сделала компания Planet Labs. Отличить настоящие бомбардировщики Ту-95МС от нарисованных можно по тени – к фейковым "самолетам" ее дорисовывать не стали.

Интересно, что оккупанты использовали этот примитивный прием, а не муляжи бомбардировщиков или другие средства маскировки.

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Ранее на этом же аэродроме россияне прикрыли настоящие самолеты автомобильными шинами. На этот шаг "вторая армия мира" пошла после того, как "бавовна" на военных объектах Российской Федерации участилась.

Добавим, что авиабаза противника "Энгельс" – единственная, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. Там также находятся другие самолеты российских ВКС. Она активно используется преступниками для ведения большой войны против Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в городе Энгельс, где расположен один из военных аэродромов РФ, на домах, где проживают российские летчики, начали появляться надписи: "Тут живет семья убийцы".

– В ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. В результате взрывов там сгорели четыре Ил-76, а на аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар. Российские пропагандисты и провоенные блогеры резко раскритиковали руководство страны-агрессора за неспособность защитить важный объект.

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