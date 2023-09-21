'Здесь живет семья убийцы': в российском Энгельсе на домах пилотов появились красноречивые надписи. Видео

В стране-агрессоре России жены летчиков, которые регулярно вылетают бомбить украинские города, пожаловались на угрозы. В городе Энгельс, где расположен один из военных аэродромов оккупантов, на домах начали появляться надписи о том, что тут живут убийцы.

Об этом сообщил один из российских каналов в Telegram в четверг, 21 сентября. Россиянки также заявили, что их мужьям-оккупантам поступают звонки с угрозами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Авторы канала опубликовали один из таких разговоров. На записи слышно, как мужчина звонит российскому летчику и спрашивает у него, не совестно ли ему быть убийцей и лишать жизней мирных украинцев. Тот признался, что неоднократно совершал боевые вылеты на Киев.

Видео дня

Дальше российский летчик начал придумывать, что он якобы родом из Донбасса и кто-то с оружием зашел в его поселок. Собеседник напомнил оккупанту, что именно российские войска, в которых он и служит, вторглись на Донбасс с оружием и оккупировали его часть еще в 2014 году.

На видео также показаны надписи, которые появились на домах, где живут российские летчики: "Тут живет убийца", "49 квартира – тут живут убийцы", "Квартира 51 – тут живет семья убийцы", "Квартира 113 – тут живет жена убийцы".

Жена одного из летчиков пожаловалась, что ей якобы страшно за детей и она боится выходить на улицу. Она сказала, что "не понимает", в чем виноваты женщины. Про детей и женщин из Украины она, конечно же, не вспомнила.

Отметим, что из авиабазы в Энгельсе регулярно происходят вылеты стратегической авиации страны-агрессора, которая запускает ракеты по мирным украинским городам. На этом аэродроме расположены самолеты Ту-95М и Ту-160.

Обстрелы оккупантов приводят к разрушению домов, школ, детских садиков и другой гражданской инфраструктуры. Кроме того, погибают мирные люди и маленькие дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России обворовали блогера Никиту Барышева, который прервал телекарьеру ради статуса оккупанта. Он потерял все заработанные на убийствах украинцев деньги.

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