Россияне обложили бомбардировщик Ту-95 шинами, чтобы спасти от 'бавовны'. Фото с аэродрома Энгельса

"Вторая армия мира" продолжает поражать "инновациями". После нескольких громких "бавовн" на российских военных аэродромах россияне применили беспрецедентные по "надежности" меры предосторожности.

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Стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе Энгельс они прикрыли автомобильными шинами: таким образом, российские военные рассчитывают защитить самолеты от ударных дронов. Зафиксировавшие "ноу-хау" спутниковые снимки опубликовал в соцсети X, ранее известной как Twitter, украинский офицер с ником Tatarigami_UA.

Военнослужащий опубликовал спутниковые снимки с российской авиабазы Энгельс, откуда взлетают стратегические бомбардировщики для запуска ракет по Украине. На них видно, что распространенное ранее в рядах российской армии "головотяпство" уходит в забвение: россияне позаботились о том, чтобы "защитить" Ту-95 от ударных дронов.

"Готовьтесь. Россияне снова продемонстрировали непревзойденные инновации. Вашему вниманию спутниковый снимок, на котором изображен стратегический бомбардировщик ТУ-95, обложенный автомобильными шинами. Похоже, это должно защитить стратегические бомбардировщики от беспилотников", – саркастически прокомментировал увиденное украинский военнослужащий

Просмотрев другие снимки, он обратил внимание, что такая "защита" в российской армии внедряется массово.

"Кажется, это не единичный случай. На этом спутниковом снимке кажется, что россияне все еще устанавливают шины на бомбардировщик – свежую, бюджетную версию ВДЗ (взрывной динамической защиты, англ. ERA. – Ред.), заменяющей российские ВВС?" – не скрывает смеха украинский офицер.

При этом Tatarigami_UA высмеял попытки российских пропагандистов, в частности, администратора канала FighterBomber, называющего себя летчиком-истребителем в отставке, оправдать несуразность российской армии и ее командование.

"Жду, пока FighterBomber прокомментирует это с копией истории, что это старый трюк, известный опытным пилотам, и люди просто не понимают этот секретный трюк, потому что они не пилоты и необразованные", – написал украинский офицер.

Напомним, 26 декабря на российской авиабазе в Энгельсе раздались взрывы, после них российские СМИ сообщили об эвакуации самолетов. Информацию о передислокации стратегической авиации также подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Тогда в России заявили, что аэродром "атаковал украинский БПЛА", а россияне устроили истерику из-за плохой работы ПВО.

РФ признала гибель трех военных и ранения еще четырех. В то же время пропагандисты утверждали, что российская противовоздушная оборона якобы сбила дрон, а ущерб нанесен его обломками.

В британской разведке после той атаки пришли к выводу, что "бавовна" на аэродроме в Энгельсе стала свидетельством проблем в РФ: оккупанты не ожидали атак на российской территории, поэтому основной массив ПВО сконцентрировали в зоне боевых действий. Тем временем на территории РФ возник критический дефицит современных систем противовоздушной обороны средней дальности вроде Панцир-С1, играющих важную роль в противодействии БПЛА.

До этого атака была совершена 5 декабря 2022 года. А 29 декабря в России заявили о новой атаке на аэродром в Энгельсе: тогда сработала ПВО и была объявлена воздушная тревога.