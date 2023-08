Россия столкнулась с новым вызовом: в ISW объяснили, что означает удар дронами по аэродрому в Пскове

Российские пропагандисты и провоенные блогеры накинулись с резкой критикой на армию РФ из-за их неспособности защитить собственную территорию и военные объекты. Такая реакция последовала за уничтожением украинскими беспилотниками четырех тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове в ночь на 30 августа.

Одновременно они раскритиковали недавние усилия минобороны РФ по цензуре. В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) говорят, что страна-агрессор столкнулась с новым для себя вызовом, когда ей придется рассказывать россиянам правду об атаках и возможностях собственной противовоздушной обороны.

Накануне спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что удар дронами уничтожил четыре российских Ил-76 и, возможно, повредил еще два самолета на псковском аэродроме, но не прокомментировал характер удара и не взял на ведомство ответственность за него.

Геолокированные же кадры и российские источники подтвердили факт уничтожения как минимум двух Ил-76. Хотя сами блогеры из РФ утверждают, что аэродром в Пскове атаковало более 21 украинского БПЛА, поэтому ущерб должен быть больше.

Российские источники, в том числе в министерстве обороны России, заявили, что российские системы ПВО и РЭБ сбивали украинские беспилотники также над Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской областями. А мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что российская ПВО "отразила массированный удар украинских беспилотников" по Центральному федеральному округу (крупная административная территория, включающая Москву, но не Псков) и что по крайней мере один из дронов направлялся в сторону Москвы.

"Это позволяет предположить, что российские власти, возможно, изначально полагали, что украинские силы намеревались нанести удар по Москве или региону вокруг нее. Поэтому сосредоточили свою ПВО на прикрытии столицы и каким-то образом не заметили необычно большое количество украинских дронов, которые, как сообщается, нанесли удар по аэродрому Пскова", – говорится в сводке ISW.

Аналитики считают, что БПЛА, сбитые российской ПВО над шестью другими областями, скорее всего, направлялись в Москву или Псковскую область и, вероятно, не были частью усилий Украины по нанесению ударов по целям в других областях.

При этом российские пропагандисты и блогеры устроили истерику из-за атаки. Связанный с Кремлем блогер назвал украинский удар по аэродрому в Пскове свидетельством того, что российская ПВО не адаптировалась к защите от повторяющихся атак БПЛА, в отличие от того, "как адаптировалась российская ПВО в Крыму". Он также раскритиковал российские власти за то, что они "не держат дорогие военные самолеты в ангарах".

Другой известный пропагандист выразил обеспокоенность тем, что на западе России "не будет безопасных мест" из-за растущих технических возможностей Украины, и предположил, что российские силы должны учитывать это при "обеспечении безопасности военных и стратегических объектов".

Тем не менее, другой блогер говорил, мол, требования к российским властям по безопасности и защиты российских аэродромов находятся на "качественно другом уровне" по сравнению с тем, что было раньше.

Российские источники также бросили вызов недавним усилиям минобороны России по цензуре, отметив необходимость "правдивости и честности в освещении украинских ударов по территории России". Один из них раскритиковал официальные российские телеканалы за то, что они не сообщали об украинских ударах. А известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил свое возмущение в ответ на удар беспилотника и раскритиковал российскую элиту, которая "призывает Кремль заморозить войну против Украины" и вести переговоры, чтобы "спасти российскую экономику".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. В результате взрывов там сгорели четыре Ил-76, а на военном аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар.

Из-за взрывов у россиян возникла истерика, они выдумывали версии о том, что их "атакует Латвия или Эстония". А вот в украинской сети бурно отреагировали на взрывы России. Украинцы создали немало мемов о дроновой атаке и "СВО", которая "следует плану".

