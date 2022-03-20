Врачи диагностировали септический шок: в России заявили, что Жириновский в критическом состоянии

Альбина Панченко
Общество
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Врачи диагностировали септический шок: в России заявили, что Жириновский в критическом состоянии
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У российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского диагностировали септический шок. В последние сутки наблюдается отрицательная динамика его состояния здоровья.

Также сообщается, что легкие чиновника полностью отекли. Информация об этом появилась 20 марта в СМИ.

Состояние Жириновского сейчас критическое. При этом он лишь 11 марта пришел в себя после 2-недельной комы и смог самостоятельно дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, возникшей как осложнение коронавируса.

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РоссияКоронавирусВладимир Жириновский