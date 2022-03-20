Видео дня
Врачи диагностировали септический шок: в России заявили, что Жириновский в критическом состоянии
Прослушивание новости на данный момент не доступно
У российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского диагностировали септический шок. В последние сутки наблюдается отрицательная динамика его состояния здоровья.
Также сообщается, что легкие чиновника полностью отекли. Информация об этом появилась 20 марта в СМИ.
Состояние Жириновского сейчас критическое. При этом он лишь 11 марта пришел в себя после 2-недельной комы и смог самостоятельно дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, возникшей как осложнение коронавируса.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!
_Oboz_Core_ComponentRenderError Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.137.155:443 at /app/Obozrevatel.News.WebSite/src/commons/components/crossLinkCovid/crossLinkCovid.js:27:45 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)