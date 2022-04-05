Шестилетнего мальчика Сашу, которого искала вся Украина, расстреляли оккупанты, - журналистка

Российские оккупанты расстреляли шестилетнего Сашу, который пропал после побега с родными из осажденного города в Вышгородоском районе. Лодка перевернулась, ребенок в спасательном жилете упал в воду, и вот спустя три недели его обнаружили убитым от пулевого ранения.

Об этом сообщила журналист Ольга Омелянчук на своем Facebook. Ранее малыш был объявлен в розыск.

10 марта Саша, его бабушка и еще 6 человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из Вышгородского района, который был заблокирован российскими захватчиками. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а мальчика начали искать.

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Напомним, Офис генпрокурора опубликовал жуткую статистику детских смертей в результате вторжения российской армии в Украине – ежедневно погибает до пяти несовершеннолетних украинцев.

Ранее OBOZREVATEL публиковал жуткие свидетельства одного из хронологов зверств российских захватчиков в Буче, среди которых и убийства обычных семейных пар с маленькими детьми, пытавшихся покинуть черту оккупированного города.

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