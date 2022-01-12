Умер российский пропагандист Зеленский, который вел передачи на телеканале 'Россия-1'. Фото

Во вторник, 11 января, умер российский телеведущий Михаил Зеленский, который вел программы на пропагандистском канале "Россия-1". Ему было 46 лет.

Как пишет издание ТАСС, журналист скончался во время отдыха в Доминикане. Там он якобы находился с третьей женой.

Обстоятельства смерти Зеленского российские издания не уточняют. Как пишет Baza, по предварительным данным, причиной якобы стал инсульт.

"Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Точную причину гибели телеведущего удастся установить позднее", – сказано в сообщении.

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Зеленский попал на телевидение в 1990 году. В последнее время пропагандист вел программу "Билет в Большой" и "Новости культуры" на канале "Россия – Культура". Ранее работал на пропагандистском канале "Россия-1". Там он был ведущим программ "Вести-Москва" и "Прямой эфир".

Также ранее умерший был сотрудником каналов "ТВ Центр" и "Россия-24".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 13 декабря, умер советский и российский кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.