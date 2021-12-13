Умер режиссер фильма 'Асса' Сергей Соловьев

В России в понедельник, 13 декабря, умер советский и российский кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на источники в окружении режиссера. О причинах смерти Соловьева пока не сообщается. Известно только, что это произошло в Москве.

В январе 2020 года он перенес ишемический инсульт и находился в реанимации в одной из московских клиник. Тогда в российских СМИ писали, что состояние режиссера осложнялось диабетом и слабым сердцем.

Видео дня

Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь. В 1969 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

За свою карьеру Соловьев снял около 20 фильмов. Среди них такие картины, как "Асса", "Нежный возраст", "Дом под звездным небом", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Сто дней после детства", "Чужая Белая и Рябой". С 1985 года был преподавателем во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Был народным артистом РФ.

Соловьев был женат трижды, у него остались сын Дмитрий и дочь Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля умер известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стал коронавирус. Ем был 81 год.