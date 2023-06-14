Улицы превратились в реки: в Сочи река вышла из берегов, затопило дома. Видео

В российском городе Сочи после сильных дождей улицы ушли под воду. Вода в реках поднялась выше нормы, а местные чиновники заявили об "опасном явлении".

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Большего всего пострадал Хостинский район Сочи – там затопило улицы и помещения на первых этажах. Об этом пишут российские СМИ и Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После сильных дождей река Мацеста вышла из берегов в Сочи. С 4 часов утра улицы города начали наполняться водой. Местные власти включили сирену и объявили о возможной эвакуации из домов, расположенных вдоль русла реки.

Также в РФ заявили, что в ближайшее время дожди сохранятся, поэтому есть вероятность схода селей. Кроме того, гражданам страны-террориста РФ посоветовали не купаться в море из-за шторма и грязной речной воды.

Россияне в Сочи жалуются, что не могут спокойно проехать по дорогам, потому что они фактически превратились в реки. Некоторые стали заменять машины лодками, однако и это не особо помогает, ведь многие деревья попадали прямо на проезжую часть и преградили пути проезда.

Напомним, в Иркутской области страны-террориста РФ произошло столкновение двух танкеров на реке Лена. В результате происшествия была повреждена одна из емкостей, в которой перевозили 138 тонн топлива.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге (Россия) утром 13 июня вспыхнул мощный пожар в производственном здании на Витебском проспекте, в районе метро "Купчино". Над местом возгорания поднялась стена дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Больше всего пострадал левый берег. Уничтожено Каховское водохранилище, которое являлось основным как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области.

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