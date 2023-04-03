Украинские хакеры сломали аккаунт друга Татарского и вместо дронов купили на $25 тыс. секс-игрушек на AliExpress. Фото

Украинские хакеры продолжают вести войну против российской агрессии на своем фронте. Они сломали аккаунт друга пропагандистского "военкора" Владлена Татарского, который погиб 2 апреля во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга, "волонтера" оккупационной армии Михаила Лучина и вместо дронов купили на 25 тысяч долларов фаллоимитаторов.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Кибер Сопротивление". Покупка была сделана на AliExpress (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вчера мир стал немного лучше, когда Владлен Татарский слишком увлекся скульптурой и ушел в ад. Сегодня будем говорить о втором владычестве Михаиле Лучине – "волонтёре", "блогере", а теперь и делдоводе. Мы уже раньше писали, что на самом деле Миша: военный преступник, мошенник, чеченоненавистник, украинский шпион (последнее у него получилось благодаря нам). Но у Миши новое увлечение – он коллекционер", – не скрывая юмора отметили хакеры.

Они подвязали "волонтерскую" карточку Лучина к аккаунту на AliExpress и купили там разных секс-игрушек на целых 25 000 долларов. Эти деньги должны были пойти на закупку БПЛА.

"Но вместо дронов Миша теперь отправит оккупантам фуры фаллоимитаторов, страпонов, и другие полезные каждому россиянину вещи, которые мы заказали и оплатили с его карты на AliExpress. Поздравить Мишу с новым званием можно по телефону +79993055530 или в ТГ https://t.me/MishaDonbass. Міша, у тєбя стало скучноє ліцо, теперь тєбє дєнєг нікто нє даст……" – отметили хакеры.

Примечательно, что Лучин уже отчитался об использованных средствах. Он занизил сумму и соврал о возможности возврата денег.

"Укры взломали мою почту, алик и еще что-то, даже в моем магазине 3д моделей поставили свои данные для платежей. Всё вернул, кроме 17 тыс. р., которые они потратили на покупку интим товаров и флагов бандеровских. Забрать это все некому, по этому уйдет обратно и деньги вернутся. Трудятся на совесть. Не понятно, чем это им на фронте поможет, так как я свой выбор сделал и на гражданку не планирую до конца войны сливаться", – выдал Лучин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты выдали, что статуэтку со взрывчаткой "военкору" Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) якобы вручила девушка из украинского Ивано-Франковска Мария Ярун. Однако позже эта версия рассыпалась: в Санкт-Петербурге задержали другую девушку – 26-летнюю Дарью Трепову.

Политологи считают, что убийство является своего рода "приветом" главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Настоящее имя Татарского – Максим Фомин, он родился на Донбассе, там получил срок в 12 лет за грабеж. Что известно о погибшем зэке и "военкоре" – в материале OBOZREVATEL.

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