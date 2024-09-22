Взорвалась в шахте: испытание ракеты 'Сармат' в России завершилось полным провалом, – OSINT-аналитик

Россия провалила испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на космодроме "Плесецк" в Архангельской области. Она взорвалась глубоко в шахте, что, вероятно, привело к пожару и уничтожению полигона вокруг.

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Об этом рассказал в соцсети X (Twitter) пользователь с ником MeNMyRC. Он ссылается на спутниковые снимки места испытания и разрешение озвучить данные от OSINT-аналитика MT_Anderson.

"Попытка российских сил ядерного сдерживания провести испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты 21 сентября 2024 года закончилась полным провалом и пожаром на пусковой площадке", – говорится в сообщении.

РС-28 "Сармат", которую россияне именуют еще и "Сатаной", вероятно, взорвалась в ракетной шахте, оставив кратер и разрушив испытательный полигон. На снимках со спутника можно увидеть большую пропасть в земле.

Космодром "Плесецк" занимает площадь 1762 кв. м, простираясь с севера на юг на 46 км и с востока на запад на 82 км. Причины аварии неизвестны. Российское оружие имеет ракетный двигатель на жидком топливе, поэтому предполагают, что инцидент мог произойти с его детонацией.

Дополнительным доказательством провала называют пожар вблизи ракетной шахты. По мнению аналитиков, он возник из-за несрабатывания двигателя и падения, что привело к таким разрушениям ракетной площадки и возгоранию в лесу.

"Обратите внимание на четыре пожарных машины, которые реагировали на лесной пожар", – подчеркнул MeNMyRC.

OSINT-специалисты добавили, что это, по крайней мере, четвертая из всех пяти неудачная попытка испытания "боевой оперативной" тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (об успехе россияне заявляли только раз – 20 апреля 2022 года). На вооружение она поступила в 2023 году. Сама разработка позиционируется министерством обороны РФ как "новый шаг" в обеспечении сил ядерного сдерживания, но попытки совершить испытательные пуски "Сармата" терпят неудачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки БПЛА на Тверскую область РФ был поражен секретный объект в поселке Октябрьский. По слухам среди местного населения, там располагаются ракетные шахты, а на боевом дежурстве находится ракета "Сармат", поэтому они спешили эвакуироваться.

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