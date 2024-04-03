Удары по Татарстану стали переломными: в ISW указали на важный нюанс 'бавовны' на НПЗ и заводе, где собирали 'Шахеды'

Украинские удары по особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане 2 апреля стали переломными и показали способность нашего государства доставать вражеские цели на больших расстояниях в глубоком российском тылу. Это необходимый компонент украинской кампании по разрушению отраслей, поддерживающих российскую армию.

Успех Украины отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там напомнили, что дроны ударили по российской военной производственной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в Республике Татарстан, в более чем 1200 километрах от украинской границы.

Аналитики отметили, что геолокационные кадры свидетельствуют о падении БПЛА в районе общежития вблизи Елабугского политехнического колледжа. Россия использует производственные мощности ОЭЗ "Алабуга" для производства беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед-136/131", используемых для атак на Украину.

Другой дрон приземлился на нефтеперерабатывающем заводе "Танеко" в Нижнекамске, Татарстан. Россияне заявили, что воздушную цель якобы подавили их средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего он упал на инфраструктуру завода и вызвал пожар. Падение было успешным – по данным агентства Reuters, удар украинского беспилотника по "Танеко", третьему по величине НПЗ в России, нанес ущерб основной установке, отвечающей за примерно половину переработки нефти на предприятии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали видео момента поражения дроном российского завода 2 апреля в особой экономической зоне Елабуги (Татарстан). Беспилотник попал в одну из построек, над которой после взрыва в небо поднялся огненный "гриб".

– Издание CNN сообщило, что для атак на российские объекты Украина применяет беспилотники с большей дальностью полета и усовершенствованными возможностями. В некоторые из них интегрируют базовые формы искусственного интеллекта для лучшей ориентировки в пространстве и предотвращения глушения.

– "Бавовна" на НПЗ в Татарстане 2 апреля – это совместная операция СБУ и ГУР. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

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