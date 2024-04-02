Дрон попал в установку первичной переработки нефти: новые подробности операции СБУ и ГУР по поражению НПЗ в Татарстане

Ночная "бавовна" на НПЗ в Татарстане – это совместная операция СБУ и ГУР. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Мощность пораженной установки – 8 млн тонн нефти, что составляет 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы будем и дальше перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет РФ", – отметил источник.

Напомним, 2 апреля в особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан (РФ) раздались взрывы. Местные жители пожаловались на атаку дронов. Их целью оказался нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". Местные власти выдали, что, несмотря на взрывы, технологический процесс якобы не был нарушен.

По легенде российских пропагандистов, в Татарстан прилетел украинский дрон UJ-22 Airborne, на борту которого было не менее 20 кг взрывчатки. Следует отметить, что, исходя из заявления пропагандистов, БПЛА должен был пролететь не менее 1100 км, тогда как, согласно его характеристикам, максимальная дальность полета составляет 800 км.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети опубликовали видео момента поражения дроном российского завода в особой экономической зоне города Елабуга (Татарстан), где враг собирает "Шахеды". Беспилотник попал в одно из зданий, над которым после взрыва в небо поднялся огненный "гриб".

– Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Алабуга", которую утром 2 апреля атаковал украинский дрон, расположена в 10 км от города Елабуга в Республике Татарстан. Она является легитимной целью для поражения Вооруженными силами Украины, поскольку там РФ наладила производство аналогов иранских беспилотников Shahed.

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