Утром 2 апреля в особой экономической зоне Елабуга в республике Татарстан (РФ) прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на атаку дронов.

В свою очередь чиновники подтвердили, что атака была совершена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По информации пропагандистов, произошла атака дронов на нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". Очевидцы заявили, что видели два БПЛА, которые залетели в особую экономическую зону Елабуга, после чего последовало несколько взрывов.

Местные власти подтвердили, что атака беспилотников в Татарстане была совершена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. При этом чиновники выдали, что несмотря на взрывы технологический процесс якобы не был нарушен.

Также в РФ заявили, что в результате взрывов пострадало общежитие. Пресс-служба главы Татарстана рассказали, что несколько человек якобы пострадали при атаке беспилотника на предприятие в Елабуге.

Представитель особой экономической зоны выдал, что беспилотники якобы были оснащены оборудованием стран НАТО. При этом он цинично солгал, что дроны якобы атакуют гражданские объекты. Также чиновник заявил, что беспилотники не испугают "потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин".

По легенде российских пропагандистов, в Татарстан прилетел украинский дрон UJ-22 Airborne, на борту которого было не менее 20 кг взрывчатки. Стоит отметить, что исходя из заявление пропагандистов, БПЛА должен был пролететь не менее 1200 км.

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