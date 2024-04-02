Поднялся огненный 'гриб': момент удара дрона по заводу в Татарстане попал на видео

В сети появилось видео момента поражения дроном нефтеперерабатывающего завода "Елаз-Нефтепродукт" в Татарстане (РФ). Беспилотник попал в одно из зданий предприятия, над которым после взрыва в небо поднялся огненный "гриб".

Ролик опубликовали российские паблики. Его сняли очевидцы "бавовны", по словам которых, всего 2 апреля два БПЛА залетели в особую экономическую зону города Елабуга.

На кадрах видно, как один дрон, под спокойным наблюдением российских правоохранителей, подлетает к НПЗ и падает со взрывом.

Пропагандисты заявили, якобы удар пришелся по общежитию на территории завода.

Также россияне утверждают, что это был "дрон UJ-22 Airborne, разработанный украинской компанией Ukrjet.

"Это беспилотный ударный комплекс, На борту не менее 20 кг взрывчатки, размах крыльев – 4,6 м, дальность полета — до 800 км. На вооружении ВСУ он с 2020 года", – заявили в РФ.

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