Удар по Торопцу вызвал истерику у Z-блоггеров: в ISW оценили эффект, который будут иметь дальнейшие атаки на логистические объекты России

Украинские силы 18 сентября провели успешную атаку беспилотниками по российскому складу ракет и боеприпасов недалеко от Торопца в Тверской области. После первоначального удара на военном объекте начались повторные детонации, что привело к значительным повреждениям и потере вооружения.

Кроме того, это вызвало истерику у российских пропагандистов, которые сразу начали критиковать военное командование и исткать виновного. Детали рассказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), оценив, какой эффект будут иметь последующие украинские удары по тыловым логистическим объектам в РФ.

Реакция Z-блогеров

По данным источников в украинских спецслужбах, в среду операторы дронов Службы безопасности, Главного управления военной разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) Украины нанесли удар по объекту 107-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ, который базируется возле Торопца.

На объекте россияне хранили ракеты "Искандер", баллистические "Точка-У", зенитные ракеты и артиллерийские боеприпасы. После удара там произошли значительные вторичные детонации.

Руководитель украинского Центра по борьбе с дезинформацией Андрей Коваленко заявил, что российские войска могли хранить на этой базе и боеприпасы для РСЗО "Град", ракеты С-300 и С-400, а также северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показали несколько крупных дымовых шлейфов над объектом возле Торопца, а спутниковые снимки – значительные повреждения здания в южной части, хотя большая часть объекта скрыта дымом.

Российские власти утверждали, якобы это обломки сбитого украинского БПЛА поразили объект и спровоцировали вторичные детонации. Они временно эвакуировали территорию в зоне "бавовны". Однако российские провоенные блогеры начали критиковать чиновников за плохое строительство объекта, а военных – в возможном неправильном обращении с ракетами и артбоеприпасами. Z-блогеры обвинили задержанного бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова в участии в коррупционных действиях, "приведших к низкому качеству строительства на объекте".

Эффект от украинского удара

По мнению экспертов, продолжение таких украинских ударов по тыловым логистическим объектам врага на территории РФ создаст более широкое оперативное давление на российских военных, выходящее за рамки индивидуального уничтожения запасов боеприпасов и логистических объектов. Ведь подобные атаки подрывают способность России наносить ракетные удары большой дальности по Украине.

В ISW напомнили, как украинские силы провели серию ударов HIMARS по российским складам боеприпасов в разных точках на временно оккупированной территории Украине летом 2022 года, что побудило ВС РФ рассредоточить склады боеприпасов и ухудшило эффективность логистики в то время.

"Повторные удары по складам боеприпасов на территории России, которые наносят аналогичный уровень ущерба, как удар в Торопце, могут привести к принятию аналогичного решения российским военным командованием о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в РФ, чтобы смягчить последствия", – считают аналитики.

Они предположили, что пока армия РФ еще не устранила уязвимость на многих своих логистических объектах из-за пространства-убежища, которое создали ограничения на использование Украиной западного оружия. Хотя объект в Торопце и так не находится в пределах досягаемости западных систем, запущенных с Украины.

Снятие же ограничений на использование западных систем и продолжающееся развитие собственных ударных возможностей Украины на большой дальности, говорят в ISW, могут позволить украинским силам более эффективно использовать такие российские уязвимости. В июле 2024 года они нанесли удар по другому российскому складу боеприпасов около Сергеевки в Воронежской области РФ, а продолжающиеся "бавовны" на хранилищах боеприпасов и ракет также могут уничтожить важную часть материальных запасов врага.

"Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции по всему театру военных действий в Украине, если у украинских сил будут материальные средства, возможности и разрешение на проведение такой ударной кампании в масштабах", – подытожили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Торопце Тверской области РФ после атаки на большой склад боеприпасов в ночь на 18 сентября произошли слабые землетрясения. В то же время россиян разозлила ложь официальных лиц, в частности заявление местных властей о "падении обломков" и работе ПВО.

