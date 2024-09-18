"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео

В Торопце Тверской области РФ после атаки на большой склад боеприпасов в ночь на 18 сентября произошли слабые землетрясения. Тем временем россиян разозлило вранье официальных лиц, в частности заявление местной власти о "падении обломков" и работе ПВО.

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Мониторинговые сервисы, такие как VolcanoDiscovery, зафиксировали колебания земной поверхности в районе города Торопец. Наибольшая магнитуда – 2,8. Также на карте портала – еще 12 точек (магнитуда от 2,0 до 2,7) недалеко от склада БК оккупационных войск.

Серия землетрясений началась уже около 4:00 по местному времени в ночь на среду.

Детонация по состоянию на утро 18 сентября продолжалась. Власти огласили эвакуацию; в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области приостановлена работа детских садов и школ.

Между тем орбитальная система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала масштабное возгорание. Данные со спутников подтверждают, что в течение утра пожар становился сильнее. Распространение тепловых сигнатур на картах стало гораздо более плотным.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выдал нелепое заявление о том, что российская противовоздушная оборона активно отбивала атаку. А в Торопце, по его словам, в результате падения обломков БПЛА начался пожар.

"На месте, где работает ПВО, проходит частичная эвакуация населения. Ведутся работы по локализации пожара. Проводятся необходимые мероприятия", – попытался успокоить граждан чиновник.

В комментариях одного из популярных пропагандистских Telegram-каналов комментарий губернатора разозлил читателей. Они спрашивали, почему их власти врут об "обломках", а не говорят правду о прилете.

"Опять обломки да хлопки". "Отразили горящие обломки так, что нужна эвакуация, с**а, что за дол**** это придумывает? Там поумнее никого нет?" "Надо создавать противообломковые войска", "Даже из космоса видно, как обломки упали", – пишут жители страны-агрессора в сети.

Многие вспомнили, что ныне арестованный за коррупцию замминистра обороны России Дмитрий Булгаков в 2018 году расхваливал ракетный арсенал в Торопце. "Он обеспечивает надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва", – утверждал чиновник.

Кстати, в одном из местных пабликов пользователь Андрей Владимирович на третий год полномасштабной войны против Украины удивился: "За что??? Мы просто жили, а теперь бомжи".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 18 сентября дроны прилетели по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ, построенному в 2015 году. Там могли храниться около 30 тысяч тонн различных снарядов и ракет.

– Источники нашего издания заявили, что детонация российского склада БК стала результатом совместной операции Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций.

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