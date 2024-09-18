УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео

Дарья Дурова
Новости России
5 минут
2,0 т.
Взрывы на российском складе со снарядами и ракетами

В Торопце Тверской области РФ после атаки на большой склад боеприпасов в ночь на 18 сентября произошли слабые землетрясения. Тем временем россиян разозлило вранье официальных лиц, в частности заявление местной власти о "падении обломков" и работе ПВО.

Видео дня

Мониторинговые сервисы, такие как VolcanoDiscovery, зафиксировали колебания земной поверхности в районе города Торопец. Наибольшая магнитуда – 2,8. Также на карте портала – еще 12 точек (магнитуда от 2,0 до 2,7) недалеко от склада БК оккупационных войск.

Точки зафиксированных землетрясений
Землетрясение в районе атакованного склада боеприпасов достигло магнитуды 2,8

Серия землетрясений началась уже около 4:00 по местному времени в ночь на среду.

Детонация по состоянию на утро 18 сентября продолжалась. Власти огласили эвакуацию; в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области приостановлена работа детских садов и школ.

Между тем орбитальная система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала масштабное возгорание. Данные со спутников подтверждают, что в течение утра пожар становился сильнее. Распространение тепловых сигнатур на картах стало гораздо более плотным.

Пожар на территории российского склада боеприпасов
Пожар набирает обороты

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выдал нелепое заявление о том, что российская противовоздушная оборона активно отбивала атаку. А в Торопце, по его словам, в результате падения обломков БПЛА начался пожар.

"На месте, где работает ПВО, проходит частичная эвакуация населения. Ведутся работы по локализации пожара. Проводятся необходимые мероприятия", – попытался успокоить граждан чиновник.

В комментариях одного из популярных пропагандистских Telegram-каналов комментарий губернатора разозлил читателей. Они спрашивали, почему их власти врут об "обломках", а не говорят правду о прилете.

"Опять обломки да хлопки". "Отразили горящие обломки так, что нужна эвакуация, с**а, что за дол**** это придумывает? Там поумнее никого нет?" "Надо создавать противообломковые войска", "Даже из космоса видно, как обломки упали", – пишут жители страны-агрессора в сети.

Текст поста пропагандистов
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео

Многие вспомнили, что ныне арестованный за коррупцию замминистра обороны России Дмитрий Булгаков в 2018 году расхваливал ракетный арсенал в Торопце. "Он обеспечивает надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва", – утверждал чиновник.

"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео

Кстати, в одном из местных пабликов пользователь Андрей Владимирович на третий год полномасштабной войны против Украины удивился: "За что??? Мы просто жили, а теперь бомжи".

"Хватит врать": россияне в истерике из-за атаки на склад БК в Торопце, после взрывов зафиксированы землетрясения. Видео
Торопец на карте

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 18 сентября дроны прилетели по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ, построенному в 2015 году. Там могли храниться около 30 тысяч тонн различных снарядов и ракет.

– Источники нашего издания заявили, что детонация российского склада БК стала результатом совместной операции Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!