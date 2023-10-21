Убивший своего деда рецидивист из ЧВК 'Вагнер' стал героем в России: фото

В Нижегородской области России на встречу к детям привели очередного "героя России". Им оказался рецидивист из ЧВК "Вагнер" Александр Расправин, который кроме того, что на войне убивал украинцев, лишил жизни и собственного родного деда.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Наемник с позывным "Комбайнером" принимал участие в боевых действиях на территории Украины как пулеметчик.

Российским детям, которым Расправина представили как "героя", он рассказал о том, что якобы вывел из плена шестнадцать российских оккупантов, а также продемонстрировал им принесенный с собой переносной противотанковый ракетный комплекс.

Примечательно, что в 2012 году Расправин был приговорен к шести годам колонии строгого режима, признав виновным в избиении собственного деда, в результате чего пожилой мужчина скончался.

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Кроме того, в 2017 году будущему "герою России" назначили 11 лет лишения свободы по делу об убийстве знакомого, которому Расправин нанес более 40 ударов ножом.

Напомним, в российском Новосибирске мужчина с шевроном ЧВК "Вагнер" изнасиловал двух школьниц. Перед этим он угрожал их взорвать.

Ранее сообщалось, что вернувшийся с войны против Украины российский оккупант изнасиловал 10-летнюю падчерицу. Мать пострадавшего ребенка пожаловалась, что его сожитель по возвращении с войны начал проявлять агрессию к членам семьи.