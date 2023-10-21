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Убивший своего деда рецидивист из ЧВК "Вагнер" стал героем в России: фото

Олег Шевченко
Новости России
1 минута
2,0 т.
Убивший своего деда рецидивист из ЧВК 'Вагнер' стал героем в России: фото

В Нижегородской области России на встречу к детям привели очередного "героя России". Им оказался рецидивист из ЧВК "Вагнер" Александр Расправин, который кроме того, что на войне убивал украинцев, лишил жизни и собственного родного деда.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Наемник с позывным "Комбайнером" принимал участие в боевых действиях на территории Украины как пулеметчик.

Российским детям, которым Расправина представили как "героя", он рассказал о том, что якобы вывел из плена шестнадцать российских оккупантов, а также продемонстрировал им принесенный с собой переносной противотанковый ракетный комплекс.

Примечательно, что в 2012 году Расправин был приговорен к шести годам колонии строгого режима, признав виновным в избиении собственного деда, в результате чего пожилой мужчина скончался.

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Кроме того, в 2017 году будущему "герою России" назначили 11 лет лишения свободы по делу об убийстве знакомого, которому Расправин нанес более 40 ударов ножом.

Убивший своего деда рецидивист из ЧВК "Вагнер" стал героем в России: фото
Убивший своего деда рецидивист из ЧВК "Вагнер" стал героем в России: фото
Убивший своего деда рецидивист из ЧВК "Вагнер" стал героем в России: фото

Напомним, в российском Новосибирске мужчина с шевроном ЧВК "Вагнер" изнасиловал двух школьниц. Перед этим он угрожал их взорвать.

Ранее сообщалось, что вернувшийся с войны против Украины российский оккупант изнасиловал 10-летнюю падчерицу. Мать пострадавшего ребенка пожаловалась, что его сожитель по возвращении с войны начал проявлять агрессию к членам семьи.

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