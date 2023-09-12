В Брянске контрактник, вернувшийся с войны против Украины, изнасиловал 10-летнюю девочку

Российский оккупант, который вернулся с войны против Украины, изнасиловал 10-летнюю падчерицу. Мать пострадавшего ребенка пожаловалась, что ее сожитель после возвращения с войны начал проявлять агрессию к членам семьи.

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Брянский гарнизонный военный суд приговорил 36-летнего преступника к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает правозащитный проект "Травмпункт".

Оккупанта признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера. Преступление против ребенка произошло в марте 2023 года. Насильник ударил 10-летнюю девочку и совершил над ней сексуальное насилие.

Сожительница оккупанта увидела действия мужа и вызвала полицию. Женщина рассказала, что он участвовал в боевых действиях в Украине с августа по ноябрь 2022 года, а когда вернулся домой, стал часто выпивать и проявлять агрессию.

Стоит отметить, что такие случаи не единичны в России. В августе в Волгограде суд отправил в СИЗО бывшего заключенного Алексея Хлебникова, который также вернулся с войны против Украины. Его подозревают изнасиловании 13-летней племянницы. Преступник угрожал девочке ножом.

Кроме того, в Новосибирске арестовали завербованного в ЧВК "Вагнер" оккупанта по делу о сексуальном насилии над ученицами четвертого и пятого классов.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российский захватчик изнасиловал 20-летнюю жительницу Симферополя. Пострадавшая обратилась в "полицию", и насильника задержали. Преступником оказался 30-летний оккупант из Якутии.

Ранее сообщалось, что в одном из перехваченных разговоров оккупант рассказал, как его сослуживцы изнасиловали 15-летнюю девочку в одном из населенных пунктов Украины. Военное преступление было совершено в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, после деоккупации Изюма в Харьковской области было найдено тело изнасилованной девочки. Также полицейские обнаружили парня, которому российские оккупанты перед казнью отрезали половые органы.

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