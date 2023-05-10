У зрителей парада в Москве отбирали даже конфеты из-за беспрецедентных мер безопасности, хотя Путин изображал спокойствие – СМИ

В Москве на военном параде 9 мая действовали беспрецедентные меры безопасности, всех гостей обыскивали и отбирали у них даже обычные вещи – например, упаковку драже Tic Tac. Вместе с тем российский глава Владимир Путин, общаясь со СМИ, делал вид, что его ничего не беспокоит.

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Даже пропагандист из кремлевского пула Андрей Колесников написал, что силовики очень серьезно относились к мерам безопасности. На пути от метро до трибун на Красной площади нужно было пройти четыре уровня проверки.

У одного так называемого журналиста отобрали мундштук от сигареты IQOS, у другого – упаковку Tic Tac.

8 мая, перед военным парадом, на закрытой встрече с главными редакторами подконтрольных СМИ Путин впервые прокомментировал атаку беспилотников на Кремль. Как заявил Колесников, диктатор сообщил, что дрон (в статье говорится только об одном беспилотнике, хотя атаковали Кремль два устройства) был самодельным. Его собрали из проволоки и современных материалов и снабдили зарядом примерно в 400 г тротила.

Президент РФ утверждал, что подобные беспилотники уже залетали на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Пропагандист отметил, что, судя по ответу, складывалось ощущение, что Путин "не придал атаке дронов большого значения".

Однако это контрастирует с беспрецедентными мерами безопасности, которые в этом году были на Красной площади.

Интересно и то, что через несколько дней после атаки власти РФ сообщили: Москву 9 мая посетит не один (как планировалось изначально) иностранный глава государства, а семь. Это нехарактерно на парадах в некруглые даты.

Прокремлевский политолог Сергей Марков писал, что такое количество высокопоставленных гостей из стран бывшего СССР серьезно снижало риск диверсий.

Напомним, что парад в Москве 9 мая 2023 года посетили президенты: Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Беларуси – Александр Лукашенко, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Как писал OBOZREVATEL:

– На военном параде армии страны-агрессора на Красной площади 9 мая зазвучало "Слава Украине" – благодаря хакерам, которые взломали росТВ.

– Воздушную часть военного парада в столице РФ внезапно отменили. Пользователи соцсетей предположили, что такое решение было принято, потому что в Кремле боялись "сюрпризов".

– На самом мероприятии было очень мало военной техники, зато там заметили силовика с антидроновым ружьем. "Охотников за дронами" высадили также на крыши зданий в районе Красной площади.

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