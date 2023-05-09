Боятся 'бавовны': на параде в Москве заметили силовика с антидроновым ружьем. Фото

В России боятся атаки украинских дронов по центру Москвы. На параде 9 мая в российской столице заметили силовика с антидроновым ружьем.

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На это обратил внимание украинский нардеп Алексей Гончаренко. Он опубликовал фото, сделанное на параде в Москве.

"На параде в Москве заметили вот такого силовика с антидроновым ружьем. Что, р*сня, страшно?" – иронизирует Гончаренко.

В то же время "охотников за дронами" в Москве высадили также и на крыши зданий в районе Красной площади.

Напомним, 4 мая в России заявили о покушении Украины на Путина. По версии администрации российского диктатора, украинские дроны пытались ударить по Кремлю ночью.

Пропагандисты сочли нужным сообщить, что в ходе ночной атаки "Путин не пострадал". Там также заверили, что БПЛА якобы была выведена из строя "в результате действий военных и спецслужб".

Впоследствии в сети появилось видео "атаки", где видно, как дрон беспрепятственно долетает в купол одного из главных сооружений Кремля – Сенатского дворца – и взрывается. В это время на купол карабкаются два человека.

Между тем, в Украине еще в начале апреля пообещали 20 млн грн тому, кто посадит БПЛА на 9 мая в Москве. Единственное условие: на крыльях беспилотника должен быть патриотический лозунг