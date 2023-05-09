Испугались 'сюрпризов'? В Москве отменили воздушную часть парада на 9 мая

Во вторник, 9 мая, в Москве на Красной площади проходит парад в честь победы. Однако воздушную часть мероприятия внезапно отменили.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. "Воздушная часть парада победы на Красной площади в Москве отменена", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей предположили, что такое решение было принято, потому что в Кремле испугались "сюрпризов". Некоторые бились в истерике, что в России просто не осталось самолетов, поэтому и отменили воздушную часть.

Не обошлось без шуток о "паниках нет", а также без пожеланий от россиян, чтобы их самолеты бомбили Украину.

Следует отметить, что на параде в честь дня победы выступил российский диктатор Владимир Путин. Кремлевский лидер цинично заявил, что против РФ сегодня развязана настоящая война.

В то же время, диктатор заявил, что цель противников России сегодня – добиться ее распада и уничтожения.

Киев же, по словам Путина, "стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада".

Напомним: составить компанию кремлевскому диктатору в этот день прибыл ряд иностранных лидеров, в основном из стран Азии. На парад приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW считают, что Путин пытается использовать парад ко дню победы 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии. Позже подтверждение участия в мероприятии лидеров стран этого региона, вероятно, свидетельствует об их нежелании продемонстрировать прямую и публичную поддержку войны, которую РФ развязала в Украине.

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