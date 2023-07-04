"У Шойгу все по плану?" Россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Подмосковье и размечтались об ударах по Киеву

Взрывы, прогремевшие утром 4 июля в Московской области, встревожили россиян. В социальных сетях начали спрашивать, где ПВО и "красные линии", а некоторые жители страны-агрессора гневно потребовали, чтобы российская армия нанесла удары по Киеву.

Видео дня

Соответствующие комментарии россияне оставили под постами одного известного пропагандистского Telegram-канала. Кстати, "успокаивающая" риторика этого канала многим читателям не понравилась. Дело в том, что пропагандисты с радостью написали: мол, никаких разрушений в результате дроновой атаки нет, сгорел только сарай в деревне Кривошеино.

Жители РФ ответили, что это, возможно, был не "сарай", а чей-то дом. В любом случае, чья-то собственность. И вообще, как БПЛА долетели до Подмосковья, где российская ПВО, спрашивают они.

"У Шойгу все по плану", "Снова Медведев пугать будет", "Ща Дмитрий Анатольевич всех ругать будет, скажет, что они все по ж*пе получат и это было последнее предупреждение", "Красные линии только на словах, они уже побагровели", "Между Украиной и Московской областью нет больше областей? Где ПВО в этих областях?" "Пи**ец товарищи", "А как он до Москвы почти долетел? Что за ПВО?" – пишут в сети.

Некоторые начали беспокоиться, что их сограждане снимают и публикуют в сети работу противовоздушной обороны. А некоторые даже начали искать "предателей", которые "сливают информацию".

"И кто-то в пять утра успевает снять. Наверное, дает координаты и ждет", – считает один из жителей России.

Особо агрессивные начали требовать мести – новых ударов по Украине. "Сжечь Киев!" "Бей нацистов, пора на Киев", – пишут они.

Интересно, что пропагандистский Telegram-канал в этот раз написал, что в Подмосковье слышали взрывы – хотя раньше это слово росСМИ не использовали, когда писали о своей территории. "В смысле "взрывы", не хлопки? Начали называть вещи своими именами?" – обратил внимание один из пользователей.

"И с этим нужно что-то делать... Ах ну точно! Медальки получили и разошлись по норам своим. Шойгу так опять пади все портки обмочил... Ни*рена не меняется", – отметил другой комментатор.

Напомним: государство-агрессор 4 июля пожаловалось на утреннюю атаку беспилотников: через Калужскую область несколько целей якобы летели на Москву, но под самой столицей "были сбиты" хваленой российской ПВО. При этом некоторые источники писали об "ударе БПЛА" по воинской части в подмосковной Кубинке. Там якобы пострадало административное здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу устроил селекторное совещание с руководящим составом вооруженных сил страны-агрессора. Для этого он собрал всех генералов, кроме Сергея Суровикина, хотя тот до сих пор является главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!