'У России все меньше ресурсов': авиаэксперт объяснил, как удары по аэродромам и нефтебазам РФ влияют на ситуацию на фронте. Видео

Украина продолжает вести работу по разрушению логистических цепей страны-агрессора РФ, нанося удары по аэродромам, складам с боеприпасами и оружием и нефтебазам врага. Все это приносит результат, влияя на общую ситуацию на фронте, так как у России сокращается количество ресурсов.

Видео дня

Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Он прокомментировал ситуацию с Энгельсом в Саратовской области РФ, где была поражена нефтебаза с топливом для самолетов Ту-160.

"Фактически это где-то близко, если будут летать в паре Ту-95 и Ту-160, то это больше трех тысяч полетов", – отметил аналитик.

Также в последние дни был поражен склад с боеприпасами и дронами в Ростовской области, там же – завод, который, как заявляется, производит напольное покрытие, а производивший ацетон завод в Ленинградской области.

"Это постепенное подрезание оно приводит к неизбежным выводам. А выводы таковы, что у России все меньше и меньше ресурсов, которые они могут доставить к линии боевого столкновения", – отметил Криволап.

Он добавил, что восстановление нефтебаза после таких ударов – это не очень быстрый процесс.

"Топливозаправщиками ты можешь заправить самолеты тактической авиации, а все остальное – надо, чтобы это была серьезная логистическая структура. Она сейчас разрушена. Я не думаю, что ее можно восстановить в течение двух недель, трех недель", – сказал эксперт.

Те резервуары для топлива, которые в Энгельсе остались непораженными, враг, вероятно, сможет в дальнейшем применять для заправки самолетов. Однако эта атака рано или поздно будет иметь последствия для противника, кроме того, такие удары будут наноситься снова.

Криволап отметил, что в европейской части России Украина уже ударила по всем НПЗ, в результате чего уменьшились объемы переработки нефти на 15-18%.

"Но это все равно постепенно влияет на все эти события... стрелковых боестолкновений становится все меньше, расширяется серая зона. И если она в начале полномасштабки была 1-2-3 километра, то сейчас она уже 5-7, а в некоторых местах и больше. Потому что тот, кто появляется в этой серой зоне, он становится объектом для нападения FPV-дронов или артиллерии, или мин", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитик Константин Криволап рассказал, что на нефтебазе в Энгельсе сгорело редкое и дорогое топливо Т-6, которым заправляют сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95. Могло быть уничтожено около 800 тонн такого топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!