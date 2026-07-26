Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в нескольких районах вспыхнули пожары: первые подробности

В ночь на 26 июляроссийская армия нанесла ракетный удар по Киеву. Сообщается, что было совершено пять пусков из Брянской области.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. По данным мониторинговых каналов, это были ракеты С-400.

Что известно

В нескольких районах города фиксируются пожары. Особенно сильное возгорание в результате атаки зафиксировано в Святошинском районе.

По информации Воздушных сил, ракеты направлялись на столицу через Черниговскую область.

По данным мэра города Виталия Кличко, в Шевченковском районе обломки ракеты упали на 18-этажный дом. Огонь охватил 7–8 этажи.

В Соломенском районе загорелось нежилое здание, а в Деснянском районе горят автомобили на парковке. На места уже направляются экстренные службы.

Главные истории дня

Ранее днём 24 июля в столице Украины прогремели взрывы. Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

Помимо столицы, ракеты летели в направлении Бучи, Ирпеня, Боярки, Калиновки, Фастова, а также на Обухов. Не пренебрегать тревогой призвали и жителей Василькова и Белой Церкви.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские оккупанты убили доцента авиационного института Геннадия Симбирского. Захватчики целенаправленно нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского ракетного обстрела Киевской области 24 июля погиб сотрудник польской оружейной компании. Он был посетителем выставки Defense Demo Day & Defense Expo.

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