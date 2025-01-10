Столбы дыма видны в нескольких километрах: в промзоне в Ленинградской области прогремели взрывы, произошел мощный пожар. Фото и видео

В Гатчине Ленинградской области РФ в ночь на 10 января вспыхнул мощный пожар. Очевидцы говорят об огромных столбах огня и дыма, которые видны за несколько километров, а также о том, что слышали глухие взрывы и последующую детонацию.

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Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что горит двухэтажное здание в промзоне на площади около 2 тыс.кв м – завод по производству ацетона. Ацетон используется, в том числе, для производства взрывчатых веществ.

Мощный пожар вспыхнул на улице Индустриальная в городе Гатчина.

"Местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра (по московскому времени. – Ред.), огромные столбы дыма видно за несколько километров. Точные причины произошедшего неизвестны. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала", – писали российские СМИ.

Сначала сообщалось, что горит двухэтажное кирпичное здание на площади 1,6 тыс. кв м, к 07:30 по Киеву она увеличилась до 1,9 тыс. кв м, а к 8 часам утра – до "почти 2 тыс."

"Полыхает завод по производству ацетона. Произошёл разлив топлива. Возгоранию присвоен ранг сложности № 2, но информации о пострадавших по-прежнему нет. Очевидцы сообщают, что в районе 6:10 утра были слышны приглушённые взрывы, а примерно через 20–30 минут небо от пожара окрасилось в красно-оранжевый цвет", – пишут пропагандисты.

Российский Telegram-канал ASTRA уточняет, что "рядом с местом пожара находятся предприятие "Ингрия Тех", которое занимается продажей панельных покрытий и лакокрасочных изделий".

"Рядом также расположено предприятие по переработке и консервировании "Адмиралъ" и Гатчинский СКК", – добавляет издание.

Очевидцы сообщили ASTRA, что перед пожаром слышали взрывы, когда же огонь уже полыхал вовсю – слышна детонация.

К тушению пожара по состоянию на 08:00 по Киеву привлечены 50 спасателей и 12 единиц техники, задействовали также пожарный поезд.

Чуть позже пропагандисты похвастались, что "цистерны с ацетоном успели отогнать от эпицентра пожара в Гатчине"

"По нашей информации, угрозы новых взрывов на полыхающем заводе ацетона в Гатчине нет: сотрудники предприятия успели убрать цистерны с готовой продукцией подальше от огня", – отмечает один из пабликов.

Напомним, в ночь на 8 января Энгельс в Саратовской области РФ атаковали БПЛА. В результате атаки поражен комбинат, загорелось нефтехранилище.

А к вечеру того же дня пожар разгорелся с такой силой, что был виден в Саратове. В Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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