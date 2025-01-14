'Такое на бензоколонках не купишь': авиационный эксперт объяснил, что за топливо сгорело на нефтебазе в Энгельсе. Видео

На нефтебазе в Энгельсе сгорело редкое и дорогое топливо Т-6, которым заправляют сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95. Эта база была одним из основных пунктов дозаправки горючим этих российских бомбардировщиков во время массированных ракетных атак на Украину. В огне на комбинате "Кристалл" могло сгореть как минимум около 800 тонн такого топлива.

Видео дня

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Он отметил, что на нефтебазе было полностью уничтожено три резервуара с топливом, а еще 9 – получили серьезные повреждения.

"Этот комбинат Кристалл, он так кажется называется, там 46 резервуаров и из них три были полностью уничтожены, 9 были повреждены. Каждый где-то по 120 тысяч кубометров, то есть, соответственно, это где-то 96 тонн каждый", – отметил эксперт.

Несложно посчитать, что в трех полностью уничтоженных резервуарах сгорело 288 тонн топлива. Из остальных девяти поврежденных топливо выливалось и также горело, и если сгорела хотя бы половина содержимого, то это еще не менее 400 тонн. Однако за 5 дней, за которые не могли погасить пожар, топлива могло сгореть гораздо больше.

"Что это за цифра сама по себе? Это цифра такая, если брать Т-160, то для его заправки необходимо 150 тонн горючего. Если брать Т-95, то это где-то 85 тонн горючего", – объяснил аналитик.

То есть по меньшей мере 5 ракетоносцев Т-160 или девять Т-95 не будут иметь чем заправиться.

Теперь, что касается самого топлива. Поскольку эти ракетоносцы летают на сверхзвуковых скоростях, им нужно соответствующее топливо, которое будет иметь характеристику термической стабильности, отметил Константин Криволап.

"То есть оно имеет значительно более высокую точку вспышки, когда оно может само по себе сдетонировать. И оно имеет такую низкую чувствительность к низким температурам, потому что пока она там может стоять, топливо может замерзнуть, какая-то парафинизация пойдет и так далее. И это топливо называется Т-6. Его производят не в таких огромных количествах, потому что оно требует большой обработки ", – пояснил эксперт.

Это топливо достаточно дорогостоящее, и его "на бензоколонке не купишь", на рынке его нет, отметил аналитик.

"Его производят всего три комбината, три НПЗ, которые занимаются этим вопросом. По двум этим НПЗ мы уже наносили удары. Не знаю, были ли они направлены именно на это, но наша концепция, что нужно поражать то, что либо будет гореть само по себе, либо будет детонировать", – рассказал Константин Криволап.

Напомним, в ночь на 8 января Энгельс в Саратовской области атаковали БПЛА. В результате удара был поражен комбинат, вспыхнуло нефтехранилище, а в городе ввели режим ЧС.

В Силах обороны в тот же день подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе, которая снабжала топливом стратегическую авиацию врага, а россияне устроили истерику из-за атаки дронов и требовали мести Украине и Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Энгельсе пять дней не могли потушить пожар на нефтебазе. Объект был атакован дронами еще 8 января, а 12 января губернатор региона заявил, что там происходит "контролируемое выгорание".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!