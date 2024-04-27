У Путина снова возмутились, что Украина исключает какие-либо переговоры

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков пожаловался, что Украина исключает какие-либо переговоры со страной-террористом Россией. Спикер кремлевского диктатора заявил, что Запад якобы "запретил" Украине вести переговоры с РФ.

Также он добавил, что позиция Путина о переговорах с Украиной "хорошо известна". Об этом Песков заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Спикер диктатора пожаловался, что в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет, потому что Украина исключает какие-либо переговоры с Москвой. Кроме того, Песков заявил, что из-за этого Россия будет продолжать войну против Украины.

Более того, путинский пресс-секретарь выдал, что в отсутствии диалога между Киевом и Москвой якобы виновата Великобритания. По его словам, Лондон якобы надавил на Украину и запретил вести переговоры со страной-агрессором.

"Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участника этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжить и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона", – заявил Песков.

Напомним,в апреле 2022 года страна-агрессор Россия соглашалась отойти в Украине к линиям разграничения 2021 года, то есть оставив за собой лишь часть Донбасса и весь Крым. Именно так сказано в тексте мирного договора, согласованном во время переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле.

Недавно в СМИ появилась информация, что Турция инициирует свой проект договора между Украиной и Россией, который включает замораживание войны на нынешней линии фронта и внеблоковый статус Украины до 2040 года. В Офисе президента заявили, что это дезинформация России.

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