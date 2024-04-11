Линию фронта заморозить, Украине запретить вступать в НАТО: Турция предложила Зеленскому и Путину "мирный" договор – СМИ
Турция инициирует свой проект договора между Украиной и Россией. Он, в частности, включает заморозку войны на нынешней линии фронта и внеблоковый статус Украины до 2040 года.
Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на источник, который ознакомился с этим "мирным планом". Этот документ продвигают при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана.
Источник утверждает, что текст документа в настоящее время имеют все три стороны – Турция, Россия и Украина. Этот "мирный договор" может поддержать ряд европейских политиков, который также будет предлагаться для поддержки отдельным странам Глобального Юга.
Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, и в его текст вошла часть формулировок мая 2022 года.
Согласно источнику, проект договора предусматривает:
– взаимное обязательство США и России по неприменению ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.
– Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может повлечь за собой дестабилизацию ее правительства.
– Замораживание войны существующей линией фронта.
– Обязательство провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, оккупированных Россией на момент заморозки войны.
– гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.
– обмен пленными по формуле "всех на всех".
– Россия не будет отрицать вступление Украины в Евросоюз.
Издание считает, что вероятность принятия этого документа остается невысокой. Это уже как минимум девятый подобный проект.
Как сообщал OBOZ.UA:
В НАТО обсуждается вариант территориальных уступок со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности и немедленное принятие Украины в Альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" Дональда Трампа по окончании войны с Россией. Этот план, по информации американских СМИ, предусматривает территориальные уступки Украины в пользу России. Зеленский назвал такой "план" Трампа очень примитивным.
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