Линию фронта заморозить, Украине запретить вступать в НАТО: Турция предложила Зеленскому и Путину 'мирный' договор – СМИ

Турция инициирует свой проект договора между Украиной и Россией. Он, в частности, включает заморозку войны на нынешней линии фронта и внеблоковый статус Украины до 2040 года.

Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на источник, который ознакомился с этим "мирным планом". Этот документ продвигают при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана.

Источник утверждает, что текст документа в настоящее время имеют все три стороны – Турция, Россия и Украина. Этот "мирный договор" может поддержать ряд европейских политиков, который также будет предлагаться для поддержки отдельным странам Глобального Юга.

Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, и в его текст вошла часть формулировок мая 2022 года.

Согласно источнику, проект договора предусматривает:

– взаимное обязательство США и России по неприменению ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.

– Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может повлечь за собой дестабилизацию ее правительства.

– Замораживание войны существующей линией фронта.

– Обязательство провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, оккупированных Россией на момент заморозки войны.

– гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

– обмен пленными по формуле "всех на всех".

– Россия не будет отрицать вступление Украины в Евросоюз.

Издание считает, что вероятность принятия этого документа остается невысокой. Это уже как минимум девятый подобный проект.

Как сообщал OBOZ.UA:

В НАТО обсуждается вариант территориальных уступок со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности и немедленное принятие Украины в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" Дональда Трампа по окончании войны с Россией. Этот план, по информации американских СМИ, предусматривает территориальные уступки Украины в пользу России. Зеленский назвал такой "план" Трампа очень примитивным.

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