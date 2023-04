У Пригожина нашелся покровитель, поддерживающий заморозку войны против Украины: в ISW раскрыли подробности

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин после многомесячного конфликта возобновил сотрудничество с Министерством обороны РФ и вернул некоторые привилегии. Это может свидетельствовать о том, что российское военное командование заинтересовано в замораживании войны для восстановления российских сил.

Видео дня

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW). По мнению Института, таким образом, Пригожин может расширить свою политическую позицию в России перед губернаторскими и президентскими выборами.

"Клуб рассерженных патриотов", возглавляемый бывшим российским офицером и ярым националистом Игорем Гиркиным, обвинил владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в поддержке попыток заморозить войну в Украине. Гиркин спросил, почему российские власти не арестовывают Пригожина за его прямые призывы заморозить войну на нынешнем фронте, которые Гиркин охарактеризовал как призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Это обвинение также может свидетельствовать о том, что Пригожин нашел покровителя – возможно, связанного с Минобороны РФ – поддерживающего временную заморозку войны в Украине по политическим мотивам", – пишет ISW.

Институт напоминает, что ранее "Клуб рассерженных патриотов" обнародовал прогноз, который неверно трактовал эссе Пригожина от 14 апреля как призыв прекратить войну в Украине, заявив, что эссе Пригожина было началом политической кампании с переходом на защиту новых территорий и замораживание войны. В прогнозе отмечалось, что МО РФ и российские частные военные компании уже вербуют контрактников для обороны занятых позиций.

"Прогноз утверждает, что если России удастся отразить украинские контрнаступления, то она заморозит войну до 2024 года по политическим причинам, таким как президентские выборы. Эссе Пригожина в частности призвало Россию взять на себя обязательство начать решающее сражение в Украине или согласиться на временное поражение, которая позволит России установить условия для предстоящей победы без переговоров", – пишет Institute for the Study of War.

В Институте предполагают, что, возможно, Гиркин и его покровители опасаются, что Пригожин присоединился к политической фракции, призывающей президента России Владимира Путина прекратить войну на нынешних рубежах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля Евгений Пригожин в своем блоге опубликовал статью, основное содержание которой сводится к простому мнению: "В СВО необходимо поставить какую-нибудь жирную точку".

При этом Пригожин прямо отверг идею каких-либо переговоров о прекращении войны и призвал россиян готовиться к решающей битве, даже если в итоге это приведет к временному поражению России. По его мнению, это поражение укрепит Россию и приведет к итоговой победе, тогда как затяжная оборона оккупированных территорий будет "болезненной и бессмысленной".

После этого заявления основатель российской ЧВК "Вагнер" вернул определенную приверженность Кремлю и возобновил вербовку наемников по всей России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!