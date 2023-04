Путин изменил отношение к Пригожину, ЧВК 'Вагнер' вербует наемников по всей России: в ISW указали на 'разворот' в войне

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин восстанавливает некоторую благосклонность главы РФ Владимира Путина. К этому могла подтолкнуть неспособность обычных вооруженных сил выполнить задачи, поставленные диктатором перед ими во время зимнего наступления на Донбассе.

Степень доверия Путина к Пригожину неясна, но не исключено, что первый остановил попытки минобороны РФ отомстить "вагнеровцам", отказав им в подкреплении и боеприпасах, отмечают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там подчеркнули, что ныне ЧВК вербует новых наемников по всей России.

"Похоже, что силы "Вагнера" получают подкрепления, боеприпасы и политическое признание, что является резким отклонением от предыдущих попыток Кремля использовать их и Пригожина в Бахмуте по крайней мере с января 2023 года", – говорится в сводке.

Источники, связанные с ЧВК, 17 апреля объявили, что она готовит до трех мотострелковых бригад мобилизованного личного состава для усиления своих флангов в Бахмуте. Пригожин также подтвердил, что рядом с группой "Вагнера" на фронте действуют российские воздушно-десантные войска (ВДВ), и указал, что "вагнеровцы" активно получает артиллерийские снаряды.

Это может указывать на то, что он восстановил свои поставки боеприпасов от министерства обороны РФ. Тем временем российская Госдума собирается рассмотреть поправки к закону о правах ветеранов, предусматривающие присвоение статуса ветерана боевых действий наемникам частных военный компаний и даже волонтерам.

"Пригожин регулярно выступал за признание "вагнеровцев" участниками "СВО" в Украине, и принятие этого законопроекта означало бы, что его положение в ближайшем окружении Кремля улучшилось. Степень доверия и благосклонности Путина к Пригожину неясна, но вполне вероятно, что Путин остановил попытки минобороны РФ отомстить за ЧВК "Вагнер", отказав ей в подкреплении и боеприпасах", – предположили в ISW.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на просочившиеся в сеть документы Пентагона сообщила, что Путин лично пытался урегулировать конфликт между ЧВК и МО РФ, проведя 22 февраля встречу между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Отмечается, что диктатор мог снова вернуться к своему "повару", испытав очередное разочарование в российских обычных вооруженных силах, которые не смогли захватить линии фронта в Луганской и Донецкой областях до назначенного им срока – 1 апреля.

В РФ сообщают, что Путин снова назначает на должности избранных командиров, связанных с "Вагнером", таких как командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. По мнению аналитиков, если это правда, то российский диктатор отдает приоритет "решающей победе", по крайней мере, в Бахмуте в ближайшем будущем.

"Путину, вероятно, нужна немедленная победа в Бахмуте в преддверии дня победы 9 мая или, по слухам, пресс-конференции "Прямая линия", которую он готовится провести в июне, чтобы утвердить свой авторитет среди внутренней аудитории", – предположили в ISW.

Там отмечают, что улучшение отношений Путина с ЧВК "Вагнер" также может быть признаком его нерешительности усилить мобилизацию и сигнализировать о возвращении к так называемой криптомобилизации. Глава РФ увеличил ежегодную квоту призыва с 134 000 до 147 000 человек на весенний цикл 2023 года и, вероятно, испытывает нехватку инструкторов для подготовки призывников, оставшихся мобилизованных и добровольцев.

"Кремль, возможно, надеется использовать инструкторов "Вагнера" для подготовки своих мобилизованных сил. Ранее он передал набор персонала националистическим группам и ныне проводит широкомасштабные кампании по набору добровольцев. "Вагнер" вербует наемников по всей России, и вполне возможно, что Кремль все еще может рассматривать его как реальный источник боевой мощи", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин отрицает свою причастность к расстрелам мирного населения Украины, в том числе детей, на временно оккупированных территориях. По его словам, это были не расстрелы, а "спасение".

