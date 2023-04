Пригожин выступил против прекращения войны в Украине, даже если Россия в итоге проиграет – ISW

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прямо отверг идею каких-либо переговоров о прекращении войны и призвал россиян продолжать борьбу, несмотря на потери. Даже если в итоге это приведет к временному поражению России.

Видео дня

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW). По мнению Пригожина, такое поражение в краткосрочной перспективе принесет России пользу.

"14 апреля Пригожин опубликовал эссе, в котором утверждал, что предстоящее контрнаступление Украины скорее удастся, чем провалится. Он предупредил, что эгоистическое российское "глубинное государство", которое он определяет как "сообщество близгосударственных элит, действующих независимо от политического руководства государства и имеющих тесные связи и собственную повестку дня", сейчас находится в кризисе из-за неспособности российских военных быстро одержать победу. Пригожин обвинил членов этого "глубинного государства", встроенного в российскую бюрократию, в умышленном саботировании успеха России в войне, поскольку они стремятся восстановить свою привилегированную комфортную жизнь. Он заявил, что эти российские глубинные государственные "внутренние враги" будут подталкивать Кремль к "серьезным уступкам", равнозначным "измене российских интересов", – пишет ISW.

По мнению аналитиков Института, таким образом, Пригожин пытается создать информационные условия для использования в своих целях провала российской армии в случае успеха запланированного украинского контрнаступления.

"Пригожин заявил, что Россия должна игнорировать искушения своего "глубинного государства" договориться о мире, чтобы уменьшить потери на фронте. По его мнению, российские военные не могут сейчас прекратить боевые действия, несмотря на текущие территориальные достижения РФ, поскольку украинское государство трансформировалось и сейчас политически противостоит Кремлю. Пригожин считает, что Россия должна продолжать борьбу в Украине, какими бы сложными ни были условия. По его мнению, любой сценарий, при котором РФ терпит поражение, приведет к волне "радикальных национальных чувств" в России, что послужит катализатором для восстановления российского патриотизма и позволит российской нации пройти огненное крещение, необходимое, чтобы выйти победителем и победить Украину", – пересказывает Institute for the Study of War эссе Пригожина.

По мнению аналитиков Института, этот российский националистический дискурс о приемлемости поражения России в Украине отклоняется от некоторых западных утверждений о необходимости уберечь Россию от унижений и позволить Путину "сохранить лицо", чтобы он не прибег к ядерной эскалации.

"Комментарии Пригожина вместе с комментариями других радикальных провоенных голосов подчеркивают приоритет, который провоенное сообщество предоставляет активизации российского общества и активизации его для длительной борьбы с Западом. В то же время эта повестка дня не продвигается с помощью термоядерного уничтожения", – заключили в ISW.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля владелец российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что Вооруженные силы Украины могут победить Россию на поле боя, однако на территорию РФ не зайдут. Он не исключил вариант, по которому украинская армия пойдет в контрнаступление и местами сможет прорвать оборону оккупантов.

