"Никакого взятия Киева так и не случится, а впереди РФ ждёт мучительная и бессмысленная оборона оккупированных территорий".

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Евгений Пригожин в своём блоге опубликовал новую статью, основной смысл которой сводится к простой мысли:

"В СВО необходимо поставить какую-то жирную точку".

По мнению "повара Путина", наилучшим вариантом завершения "НеВойны" станет "объявление всех целей выполненными", после чего будет необходимо сосредоточиться на защите уже захваченных территорий.

При этом Пригожин открыто признаёт, что в случае продолжения наступательных действий, у РФ может посыпаться фронт, после чего под большим вопросом окажется удержание в составе РФ даже Крыма.

"В настоящий момент для решения больших военных задач у нас ресурсов нет. Мы оказались к этому не готовы" — грустно делает вывод хозяин ЧВК "Вагнер".

Показательно, что это пишет не какой-то системный либерал, а самый, что ни на есть ястреб-фанатик, представляющий наиболее боеспособное подразделение оккупационной армии.

Российское общество медленно, но верно готовят к мысли: "никакого взятия Киева так и не случится, а впереди РФ ждёт мучительная и бессмысленная оборона оккупированных территорий".

При этом благоприятного исхода даже в этом мероприятии никто не обещает. Человеческие потери и расход последних оставшихся боеприпасов — будет. А вот удержание в своём составе земель — вопрос…

Z-аудитория уже оскорбилась и записала Пригожина в "пораженцы", но эти ребята не обучаемы и продолжают пребывать на своей собственной волне беZумия.

Интересно, как на данную статью отреагирует престарелый Вождь. По информации ряда источников, доклады высшего военного руководства, в которых Путина также призвали объявить о завершении активной фазы "СВО", никакого результата не достигли.

Война до последнего россиянина его вполне устраивает. Что будет потом? Пусть, кхе-кхе, живые думают, а его ждёт VIP-ложа на концерте Кобзона.