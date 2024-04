У Кремля – четкая цель: в ISW объяснили, что стоит за заявлением Пескова о 'прямой конфронтации' России и НАТО

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что отношения между Россией и НАТО "скатились до уровня прямой конфронтации" и Альянс "уже вовлечен в конфликт вокруг Украины". Он пожаловался, мол, тот приблизился к российским границам и расширяет военную инфраструктуру.

Вероятно, к таким заявлениям приспешник диктатора РФ прибегнул в рамках их продолжающихся усилий по активизации существующих информационных операций, призванных заставить Запад перейти к самосдерживанию. О цели агрессора оворится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что Песков обвинил НАТО в продвижении к границам России, вероятно, имея в виду Финляндию и недавнее вступление Швеции в Альянс, а также утверждал, что НАТО расширяет свою военную инфраструктуру ближе к РФ.

"Российские официальные лица уже давно пытаются представить НАТО и Запад как экзистенциальную угрозу России в рамках оправдания Кремлем войны против Украины", – подчеркнули в ISW.

Аналитики напомнили, как российский диктатор Путин 18 марта заявил, что полномасштабная война между НАТО и Россией нежелательна, но возможна. А неоднократные заявления Пескова о том, что Североатлантический альянс и РФ уже находятся в "прямой конфронтации", представляют собой усиление этой продолжающейся истории.

"Но, вероятно, все еще являются частью рефлексивной кампанией контроля России, которая использует угрожающие выражения для отсрочки и влияния на важные решения, касающиеся поддержки Западом Украины. Этот кремлевский нарратив также может быть попыткой представить оборонительную деятельность НАТО в ответ на открытую агрессию России как провокационную", – предположили в ISW.

Там продолжают считать, что Россия готовится к потенциальной войне с НАТО с использованием обычных вооружений, в том числе посредством продолжающихся реформ в сфере обычных вооружений и воссоздания Ленинградского (ЛВО) и Московского военного округов (МВО) на западе страны-агрессора. Российские официальные лица пытаются оправдать это, обвиняя НАТО в том, что оно якобы само дало РФ повод воссоздать военные округа непосредственно на границе с Финляндией.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО не исключают, что Путин может попытаться расширить российское влияние и создать еще один конфликт в Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины. В частности, местом, где может разразиться вероятный межэтнический или территориальный конфликт, называют Западные Балканы.

