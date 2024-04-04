У Путина назвали отношения РФ с НАТО прямой конфронтацией

Отношения страны-агрессора России и Североатлантического альянса пришли к уровню прямой конфронтации. По крайней мере, так считает спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

По его определению, эти отношения "скатились на уровень прямой конфронтации". "Страны НАТО, Альянс сам по себе уже вовлечен в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал Песков.

По мнению спикера Кремля, именно НАТО якобы является "дестабилизирующим фактором на Европейском континенте. Причем Альянс не является самостоятельным институтом, а лишь "инструмент конфронтации" от Соединенных Штатов. "НАТО продолжает в этом плане выполнять свои функции, которые, однако, сейчас никак не способствуют безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а наоборот, является дестабилизирующим фактором", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля провел спецсовещание по работе с НАТО и перспективе Украины на 2024 год. На нем среди прочего обсуждались ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее вице-премьер-министр Ольга Стефанишина рассказывала, что США и Германия являются ключевыми противниками предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО. По ее словам, именно эти две страны не создают возможности развития диалога.

Хотя в самом Альянсе в последнее время неоднократно говорили, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде.

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