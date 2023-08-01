Туркменистан отменил рейсы в Москву после взрывов

Туркменистан с 1 августа отменил авиарейсы в столицу страны-террориста Москву. Такое решение принято после очередных взрывов на территории РФ.

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Об этом сообщает сайт "Туркменских авиалиний". В частности, авиакомпания "Туркменистан" приостановила авиарейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в связи с "воздушной обстановкой".

"Уважаемые пассажиры, сообщаем вашему сведению, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков с целью обеспечения безопасности полетов, начиная с 01.08.2023 все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" в направлении Ашхабад - Москва – Ашхабад будет прекращена и будет выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад", – говорится в сообщении.

Остальные подробности не сообщаются.

Следует отметить, что жители страны-агрессора России ночью 1 августа снова пожаловались на взрывы в центре Москвы. Несколько беспилотников якобы атаковали столицу РФ, а один из них снова долетел в бизнес-центр "Москва-Сити".

Традиционно, россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву и размечтались о мести, призывая Кремль "бомбить Банковую".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля в Москве снова пожаловались на атаку неизвестных беспилотников. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

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