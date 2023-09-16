ЦНС: в РФ создали новую ЧВК под руководством Суровикина, туда хотят переманить вагнеровцев

Государство-террорист Россия создала новую частную военную компанию. Она будет курироваться непосредственно министерством обороны РФ.

В группировку намерены вербовать бывших наемников ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сейчас минобороны страны-агрессора отправляет своих эмиссаров в Беларусь и африканские страны, в частности Алжир, Мали и Судан. Россияне хотят убедить как можно больше вагнеровцев подписать контракт с РФ через новую частную военную компанию.

Также известно, что ответственным за создание новой частной военной компании, по предварительным данным, назначен военный преступник Сергей Суровикин.

Видео дня

Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между "ГардСервис" белорусского диктатора Александра Лукашенко и новой российской ЧВК под руководством минобороны РФ.

Напомним, бывший руководитель Объединенной группы войск в Северо-Восточном регионе Сергей Суровикин был замечен за пределами страны. На кадре военный преступник сидит в зале, где проходит официальное мероприятие.

Ранее сообщалось, что в России заметили на улице пропавшего на длительное время генерала Сергея Суровикина. Он не появлялся на людях после попытки мятежа, устроенного Евгением Пригожиным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты уже начали обсуждать, как именно умрет военный преступник Сергей Суровикин. По одной из версий россиян, у него может произойти "инфаркт".

– Издание The New York Times сообщило, что Суровикина освободили из-под стражи, однако остается непонятным, сохраняются ли какие-то ограничения по его передвижению или какие-либо другие, введенные российскими властями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!