Цинизму нет предела: Путин ввел 'безвиз' с Украиной

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал циничный указ о "безвизе" для граждан Украины. Согласно документу, диктатор позволил украинцам въезжать на территорию Россию по внутренним паспортам, в том числе истекшим.

Указ Путина, датированный 29 сентября 2023 года, публикуют российские СМИ. Он вступает в силу со дня подписания.

Согласно указу, украинцы могут въезжать в РФ по внутренним, заграничным, дипломатическим, служебным паспортам, удостоверению личности моряка/члена экипажа воздушного судна, даже если срок действия таких документов истек.

Также диктатор позволил "в качестве исключения" украинцам без действительных документов выезжать из РФ через сухопутную территорию в "сопредельные с РФ государства".

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Если гражданин Украины въезжает с ребенком, понадобится свидетельство о рождении или паспорт законного представителя, в который внесена информация о несовершеннолетнем.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим с РФ. Гражданам страны-агрессора для въезда на территорию украинского государства необходим специальный разрешительный документ.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении виз для россиян и поручил Кабмину проработать этот вопрос.

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