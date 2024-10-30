Трамп может устроить Путину неприятный сюрприз – оппозиционерка

Главе Кремля Владимиру Путину намного спокойнее иметь во главе США представителя Демократической, а не Республиканской партии. Если президентские выборы выиграет Дональд Трамп, Россию могут ожидать "неприятные сюрпризы".

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В частности, речь может идти о существенном падении мировых цен на нефть, что заставит страну-агрессора РФ забыть об экспансионистских целях. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Путин прямо говорил, что ему спокойнее работать с демократической администрацией, потому что она понятнее. Что называется, "счет на табло", – заметила она.

В этом контексте оппозиционерка напомнила о том, что администрация демократа Барака Обамы фактически "съела" аннексию Крыма. "За последний год демократическая администрация Байдена оказывает военную помощь Украине просто по капле, ленд-лиз так и не заработал. Поэтому наши ожидания от демократической администрации не оправдались", – констатировала она.

В то же время Курносова убеждена, что "жесткий подход" к решению вопросов, который проявляет Дональд Трамп, может сулить главе Кремля "неприятные сюрпризы".

"Когда Трамп говорит о том, что гораздо лучше, чем санкции, работает обвал цен на нефть, и мы слышим аналогичные слова и от саудовского принца... Я прекрасно понимаю, что если цены на нефть упадут до 50 долларов за баррель, то у Путина действительно начнутся реальные проблемы с бюджетом. И только это может остановить его в экспансионистских устремлениях", – подытожила она.

Читайте также полную версию интервью: "Могут встретиться украинские дроны": почему Путин боится летать и пропустит саммит G-20? Интервью с Ольгой Курносовой".

Как писал OBOZ.UA, последний опрос The Wall Street Journal показал, что в семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу в вопросах разрешения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке. Вместе с тем опрос Economist YouGov показал, что Камала Гаррис лидирует с 49 процентами против 45 процентов голосов за Трампа.