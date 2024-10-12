Трамп имеет преимущество над Гаррис в ключевых штатах в вопросе войны в Украине – WSJ

В семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели предпочитают Дональда Трампа над Камалой Гаррис в вопросах разрешения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке. Так, 50% избирателей считают, что Трамп лучше справится с российской агрессией в Украине, тогда как только 39% поддержали Гаррис.

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Об этом свидетельствует опрос The Wall Street Journal. Что касается эскалации на Ближнем Востоке, 48% респондентов предпочли Трампа, в то время как Гаррис поддержали лишь 33%.

Независимые избиратели, не являющиеся постоянными сторонниками ни одной из партий, также предпочитают кандидата-республиканца в обоих вопросах. Почти половина из них считает Трампа лучшим кандидатом для разрешения войны в Украине. Также 43% считают его способным урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Опрос, проведенный WSJ с 28 сентября по 8 октября, включал 2100 избирателей из семи ключевых штатов США, с погрешностью в 2,1 процентных пункта в обе стороны.

Отметим, что во время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь более чем на $100 млрд. Демократка Камала Гаррис также неоднократно подтверждала свою поддержку Украины и несколько раз встречалась с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что согласно результатам общенационального опроса Economist YouGov, кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Гаррис среди потенциальных избирателей опережает своего оппонента, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на 4%. В настоящее время Гаррис в избирательной гонке лидирует с 49 процентами против 45 процентов голосов за Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в США прошли первые дебаты кандидатов в вице-президенты – представителя республиканцев Джей Ди Венса и демократа Тима Волза. Аналитики оценили их выступления как "продолжение линии" кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Гаррис. Об Украине в дискуссии речь не шла.

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