'Могут встретиться украинские дроны': почему Путин боится летать и пропустит саммит G-20? Интервью с Ольгой Курносовой

Глава Кремля Владимир Путин в ходе своей захватнической войны против Украины столкнулся с нехваткой "человеческих запасов". Диктатор не спешит объявлять мобилизацию в России, поскольку это может быть опасным для режима, и пытается искать другие ресурсы для пополнения войска. На сегодня их два: мобилизация мигрантов, а также новых "граждан России", проживающих на оккупированных территориях Украины, – тех, кому уже всучили российские паспорта. Поскольку этого ресурса явно недостаточно, в Кремле приняли новое решение: привлекать к войне граждан Северной Кореи.

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На предстоящем саммите "Большой двадцатки" (G-20) Путина должны были бы арестовать на основании ордера Международного суда в Гааге. Но, во-первых, ордер вряд ли будет выполнен, так как президент РФ обладает дипломатической неприкосновенностью. Во-вторых, Путин вряд ли решит посетить это мероприятие, поскольку речь идет о слишком дальнем перелете. Кремлевский диктатор всерьез опасается за свою жизнь, когда проводит в самолете слишком много времени. Ведь никто не может гарантировать, что его самолет не встретится с украинским дроном...

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Анонимные источники в военной разведке сообщили о том, что одна из бригад ВДВ российской оккупационной армии формирует батальон численностью порядка 3 тысяч человек, состоящий из граждан КНДР. По оценкам Института изучения войны (ISW), это связано с тем, что Путин пытается избежать мобилизации в России. По вашему мнению, действительно ли мобилизация серьезно повлияла бы на позиции Путина в России, особенно учитывая плотную "обработку" россиян кремлевской пропагандой?

– Те, кто был готов мобилизовываться, уже мобилизовались. Поэтому таких человеческих запасов для мобилизации фактически не осталось. Мы видим это в том числе по тем облавам, которые начались после начала призывной кампании. 1 октября в России стартовала новая призывная кампания, и сразу же начались облавы в Москве и Петербурге. Это говорит о том, что людей не хватает. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы видим, что Владимир Путин внес в Госдуму договор о взаимной военной помощи с Северной Кореей. И это тоже говорит о том, что под возможное участие северокорейцев в войне уже готовится законодательная база. Таким образом, имеются подтверждения с двух сторон.

– Допускаете ли вы, что Путин будет искать дополнительные человеческие ресурсы для своей войны против Украины где-то еще? Где реально он может их найти?

– Собственно, все запасы уже известны. Это попытки мобилизовывать мигрантов, это интенсивный призыв на оккупированных украинских территориях тех, кому всучили российские паспорта. Это основные запасы.

– Какой ваш прогноз в отношении возможной поездки Путина на саммит G20 в Бразилию? По большому счету, там его обязаны арестовать. Считаете ли вы, что может повториться история с Монголией – Путин приедет и никто его не арестует, потому что найдут какую-то формальную причину, и это будет еще одной пощечиной Римскому статуту и всему международному праву?

– Формальная причина, конечно же, есть. Путин имеет дипломатическую неприкосновенность как глава правительства. И те страны, которые не хотят его арестовывать, будут использовать именно эту причину. Тем не менее я считаю, что Путин в Бразилию не полетит – просто потому, что он сейчас боится летать на большие расстояния. Слишком дальняя поездка, мало ли что может произойти в пути. В конце концов, самолеты достаточно уязвимы, особенно при взлете и посадке.

– На какое расстояние Путин может себе позволить полететь сегодня?

– Там, где он уверен в том воздушном пространстве, в котором он пролетает, где ему не встретятся украинские дроны. И это зависит не от расстояния, а от ощущений страны. Условно говоря, в Китай, в Монголию, в Северную Корею, куда-нибудь в Центральную Азию он полететь может, а дальше уже страшновато. Как мы помним, он и в Турцию не рискнул лететь.

– Вы допускаете вариант, что Путин для этих целей может использовать двойника?

– Маловероятно, потому что это будет заметно для международной общественности. Условно говоря, на встречу с Эрдоганом двойник точно не поедет, и на G-20 тем более. Думаю, что нет.

– Считаете ли вы, что Путину сегодня есть на что и на кого рассчитывать, чтобы выиграть в этой своей игре против Украины и коллективного Запада?

– Расчет может быть очень простой – на то, что у всех западных лидеров рано или поздно будут выборы. Путинская агентура активно работает на Западе для того, чтобы продвигать мысль о том, что война – это слишком дорого. До сих пор ВПК стран Запада не развернуты на полную силу, чтобы можно было действительно начать полномасштабную гонку вооружений.

Путин может рассчитывать только на это. Потому что если у Украины по-прежнему не будет хватать вооружений, то рассчитывать на победу достаточно сложно.

– Последнее уточнение по поводу Трампа. Действительно ли это фигура, которая на сто процентов выгодна путинскому режиму на посту президента США?

– На мой взгляд, ровно наоборот. Путин прямо говорил, что ему спокойнее работать с демократической администрацией, потому что она понятнее. Что называется, "счет на табло". Мы видим, что демократическая администрация Обамы "съела" аннексию Крыма. За последний год демократическая администрация Байдена оказывает военную помощь Украине просто по капле, ленд-лиз так и не заработал. Поэтому наши ожидания от демократической администрации не оправдались.

А что касается Трампа, то при его достаточно жестком подходе Путина могут ожидать неприятные "сюрпризы". И когда Трамп говорит о том, что гораздо лучше, чем санкции, работает обвал цен на нефть, и мы слышим аналогичные слова и от саудовского принца… Я прекрасно понимаю, что если цены на нефть упадут до 50 долларов за баррель, то у Путина действительно начнутся реальные проблемы с бюджетом. И только это может остановить его в экспансионистских устремлениях.