На головы жителей Белгорода постоянно падают обломки российских ракет: как они выглядят. Фото

В России продолжают жаловаться на обстрелы Белгорода, которые в последние дни происходят ежедневно. Российские пропагандисты и жители города публикуют видео и фото с обломками, собранными на местах прилетов.

Однако эти обломки остаются не после украинских ракет, а от боеприпасов, которыми российская ПВО пытается их сбить. На это обратил внимание военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На головы жителей Белгорода продолжают падать ракеты российского ПВО. За последние дни, белгородчане предоставили множество фото и видео с обломками не украинских ракет, а элементами ЗУР для С-300, ЗРК "Тор-М2", ЗРПК "Панцирь-С1", – констатировал он.

Обозреватель "Информационного сопротивления" также показал фото с осколками российских боеприпасов, которые распространяются в сети под видом "фрагментов украинских ракет".

При этом Коваленко подчеркнул, что в отличие от гражданского населения многочисленные "военкоры" уж точно должны понимать, что именно они показывают как "доказательство" "преступлений" украинской армии.

"Понятное дело, среднестатистический житель Белгорода не отличит 122-мм реактивный снаряд от 5В55 ЗРК С-300, но самое смешное, что так называемые российские "военкоры", которые, по идее, должны хоть немного разбираться в типах средств поражения, выдают российские ЗУР за "доказательства" преступлений укронацистов! Клоуны", – написал эксперт.

Тем временем российские пропагандисты заявили о новом обстреле Белгорода, публикуя фото последствий. О том, какой процент нанесенных разрушений – "заслуга" "белгородского ПВО", в любви к которому в начале полномасштабной агрессии РФ массово признавалась в соцсетях белгородцы – пропагандистские СМИ не упоминают.

Напомним, ранее 17 марта сообщалось, что в Белгороде раздались взрывы после попыток армии РФ сбить цели. Местные власти и пропаганда бросились обвинять Украину в терроризме и заявлять о разрушениях и пострадавших.

Также сообщалось, что бойцы "Сибирского батальона" заявили, что зашли в поселок Горьковский под Белгородом и заняли администрацию. В операции, как отмечается, принимали участие добровольцы из легиона "Свобода России" и чеченские добровольцы, выступающие за независимую Ичкерию.