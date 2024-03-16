'За что я должна голосовать? Что люди гибнут?' Жительница Белгородщины призналась, что не в восторге от 'выборов Путина'. Перехват

Жители Грайворонского района Белгородской области РФ, в котором в последнее время неспокойно из-за рейда подразделений российских добровольцев, не в восторге от того, что в таких условиях у них проводятся выборы президента. Одна из россиянок призналась, что она не понимает, за что она должна голосовать.

Об этом стало известно из телефонного разговора россиян, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Они обсуждали ситуацию на избирательных участках.

"Половина организаций вообще не работает. Зато избирательные участки открыты, идите голосуйте. И за что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди гибнут каждый день?" – сказала женщина.

Она добавила, что "пол Белгорода" уже разрушено в результате того, что война начала переходить на территорию страны-агрессора, а ее ребенок напуган из-за взрывов, которые в последние дни все чаще слышат жители Белгородщины.

Утро 16 марта в Белгородской области началось с обстрелов. Взрывы вызвали большую панику у россиян, ставших свидетелями прилета. Стало известно, что в регионе приостановят работу торговых центров, школ, колледжей и вузов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные жалуются на активность танков и гаубиц в окрестностях населенного пункта Грайворон Белгородской области России. Уже третий день подряд они "кошмарят" путинскую армию.

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