Там Россия производила 'Шахеды': что известно об особой экономической зоне 'Алабуга', которую атаковали дроны. Видео

Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Алабуга", которую утром 2 апреля атаковал украинский дрон, расположена в 10 км от города Елабуга в Республике Татарстан. Она является одной из самых больших в России и приносит 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны.

"Алабуга" является легитимной целью для поражения вооруженными силами Украины, поскольку там РФ наладила производство аналогов иранских беспилотников Shahed. OBOZ.UA узнал, чем характерна указанная территория государства-агрессора.

Всего на октябрь 2017 года в этой ОЭЗ было зарегистрировано 57 предприятий-резидентов, 23 завода были введены в эксплуатацию, другие находились на стадии строительства или проекта. В июле 2023 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook сообщал о возведении в Елабуге производственного поселения, где в промышленных масштабах начали собирать "шахеды".

Это производство достаточно значимо для России, объемы наращивали каждый день. Использовали иранское комплектование и впоследствии планировали заменить его российским.

В то же время для обеспечения массового производства смертоносного оружия РФ запустила "международную программу" трудоустройства – вербовали на работу в основном девушек из Узбекистана, Таджикистана, некоторых других постсоветских государств. Зарплату предлагали в 2,5 раза больше, чем средняя по, например, Узбекистану.

В феврале 2024 года стало известно, что Министерство финансов США наложило санкции на особую экономическую зону "Алабуга", где производились "шахеды". Под ограничения попали юридическое лицо этой экономической зоны, Министерство обороны и материально-технического обеспечения ВС Ирана, российский производитель разведывательных дронов "Альбатрос", компания по производству деталей к дронам "Дрейк", а также их ключевые чиновники. Известно, что Европейский Союз наложил санкции на "Алабугу" еще в декабре 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети появилось видео момента поражения дроном российского завода 2 апреля в особой экономической зоне города Елабуга, где враг собирает "Шахеды". Беспилотник попал в одну из построек, над которой после взрыва в небо поднялся огненный "гриб".

– РосСМИ заявили, что нефтеперерабатывающий завод в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne, являющийся разработкой украинской компании "Ukrjet". Интересно, что, согласно характеристикам этого БПЛА, максимальная дальность его полета составляет 800 км, тогда как расстояние от границы Украины до Елабуги по прямой – 1237 км.

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